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Покупаем цветы и не зовем гостей. Что сделать в первый день Великого поста, чтобы привлечь удачу (приметы)

Рассказываем о главных традициях и запретах

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Видео: Семен Громов

С первого дня недели, 18 марта, у православных верующих начинается Великий пост. По православному календарю в 2024 году Святая или Великая Четыредесятница начинается в марте, а заканчивается 5 мая. Великий пост — один из главных постов в православной церкви. Для христиан это период подготовки к Пасхе, символизирующей Воскресение Иисуса Христа. Начало поста выпадает на день, когда вспоминают мученика Конона Градаря. В народе эта дата связана с разными приметами и традициями. Какими — расскажем в этом материале.

Кратко о том, какие поверья и запреты есть в этот день, — в видео выше.

Что можно делать

Первый понедельник Великого поста называют чистым. В этот день принято прибираться и наводить порядок в доме. Тем, кто держит пост, рекомендовано в этот день воздержаться от еды. Пить можно, но только свежую, родниковую или очищенную воду, компоты, соки, чай и кофе.

Не забываем, что понедельник — день Конона Огродника в народном календаре. В эту дату люди старались усердно поработать, закончить все свои дела. Некоторые даже отправлялись на огород, чтобы прибрать участок.

Не стоит страшиться дальних дорог 18 марта. Предки верили, что в этот день на пути могут повстречаться только успех, удача и благополучие. Новые знакомства в этот день также могли принести в жизнь красок и разнообразия, поэтому не бойтесь общаться с незнакомцами. На день Конона особое внимание обратите на комнатные растения: протрите лепестки, полейте землю, пересадите в новый горшок. Также можно добавить в дом красок — купить букет ароматных цветов. Свежести квартире придаст и перестановка. Считается, что это поможет по-новому взглянуть на свою жизнь.

Что нельзя делать

В первую неделю поста нельзя есть мясо, молоко, сливочное масло, рыбу и яйца. Также воздерживаются от выпечки и крепких напитков. На протяжении всей недели нельзя сквернословить и делать зло другим, особенно близким людям. Нежелательно устраивать посиделки с гостями дома, посещать развлекательные мероприятия. 18 марта, в частности, отказывались и от крупных покупок. Считалось, что вещь долго не прослужит или приобретение окажется неудачным. Также были и другие плохие приметы. Люди не поднимали с земли монеты, не разбивали куриные яйца ножом, не выбрасывали остатки еды в мусор, чтобы не лишиться благополучия, удачи и счастья.

Приметы

  • Пошел дождь — лето будет долгим;
  • выпал снег — осенью жди хороший урожай;
  • подул сильный ветер — ударят заморозки;
  • чихнуть подряд три раза — к счастью;
  • незнакомец постучал в дверь — к хорошим новостям;
  • ясная и теплая погода — лето будет теплым или в меру жарким.

Напомним, что сегодня — Прощеное воскресенье. В этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы начать Великий пост с чистой душой. В 2024 году Прощеное воскресенье выпало на 17 марта. В православном календаре в этот день чтят сразу двух святых преподобных Герасимов: Иорданского и Вологодского. В народе день прозвали Герасим-грачевник. Как правильно просить прощения, какие существуют народные приметы и поверья, связанные с этой датой, а также запреты и традиции, собрали в этом материале.

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