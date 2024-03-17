Покупаем цветы и не зовем гостей. Что сделать в первый день Великого поста, чтобы привлечь удачу (приметы)

Кратко о том, какие поверья и запреты есть в этот день, — в видео выше.

Что можно делать

Первый понедельник Великого поста называют чистым. В этот день принято прибираться и наводить порядок в доме. Тем, кто держит пост, рекомендовано в этот день воздержаться от еды. Пить можно, но только свежую, родниковую или очищенную воду, компоты, соки, чай и кофе.

Не забываем, что понедельник — день Конона Огродника в народном календаре. В эту дату люди старались усердно поработать, закончить все свои дела. Некоторые даже отправлялись на огород, чтобы прибрать участок.