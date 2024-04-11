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Недвижимость Жилье, детсад и школа: когда приступят к строительству микрорайона по Бердскому шоссе

Жилье, детсад и школа: когда приступят к строительству микрорайона по Бердскому шоссе

Дома появятся в устье реки Ини

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К реализации первого этапа решения о КРТ планируется приступить в 2024 году

Стало известно, когда в Новосибирске начнут строительство нового микрорайона в устье реки Ини в Октябрьском и Первомайском районах. Как сообщили НГС в АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», к реализации первого этапа решения о КРТ планируется приступить в 2024 году.

Первый этап, как уточнили в компании, включает в себя возведение жилья, проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 300 мест.

Кроме того, в список вошло проектирование и возведение общеобразовательной организации по улице Зеркальной — в ней вместят 1450 мест. Проект также предполагает реконструкцию и строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктур.

Речь идет о территории на участке по Бердскому шоссе в устье реки Ини

Речь идет о комплексном развитии незастроенной территории по Бердскому шоссе в устье реки Ини в районе Бугринского моста, решение приняли постановлением регионального правительства №299-п от 11.07.2023. На близлежащих участках реализуют два решения о КРТ, в организации не смогли уточнить, когда планируется приступить ко второму.

На близлежащих участках реализуют два решения о КРТ

— Начало реализации решения о КРТ, принятого постановлением правительства Новосибирской области №629-п от 25.12.2023, будет зависеть от сроков разработки и утверждения документации по планировки территории, — сказано в ответе на запрос.

Как заявили в организации, объем необходимых инвестиций на КРТ будет рассчитан исходя из потребности в проектировании, возведении, реконструкции объектов капитального строительства жилого и общественного назначения, а также коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

— В том числе на основании данных, полученных в результате моделирования транспортных и пассажиропотоков территорий КРТ, — сообщили в акционерном обществе.

Как сообщили в «АРЖС Новосибирской области» в начале апреля, площадь застройки двух этапов КРТ составит 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья. На территории запланированы многоквартирные дома, объекты спортивного, культурно-досугового назначения и другого.

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КРТ Микрорайон Школа Детсад Жилье Бердское шоссе Новосибирск
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