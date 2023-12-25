«Переживаем строительный бум». Министр строительство заявил о рекордном количестве нового жилья в Новосибирской области

Новосибирская область переживает строительный бум. Об этом 25 декабря на оперативном совещании при губернаторе заявил министр строительства региона Алексей Колмаков.
По словам Колмакова, сейчас строительством охвачены все районы области. По итогам 2023 года в сфере должен быть достигнут рекорд, утверждает министр.
— Впервые за всю историю статистических наблюдений будет рекорд — 2 800 000 квадратных метров жилья. Застройщиками будут введены более 2 000 000 квадратных метров только многоквартирного жилья, — отметил Алексей Колмаков.
Он добавил, что за последние 5 лет показатель индивидуального жилищного строительства в НСО вырос с 541 до 778 тысячи квадратных метров. Новосибирская область выразила готовность к участию в федеральном пилотном проекте ИЖС. Всего для его реализации были предложены 2 площадки, подчеркнул Колмаков.
— Это Коченевский район, при поле Промышленно-логистического парка (ПЛП), где возможно предоставить 252 участка под строительство домов. А также научная площадка возле «Скифа», где предполагается еще 144 участка, в том числе для научных работ, — прокомментировал министр.
В ходе совещания губернатор Андрей Травников добавил, что в ближайшие 3 года в регионе принципиально меньше строить не будут.
Недавно мэрия Новосибирска разрешила ввод в эксплуатацию нового дома в Ленинском районе.