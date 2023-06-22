Муж втайне развелся с женой, но попался на продаже квартиры. Как случайно не лишиться купленной недвижимости: инструкция

Риски очевидны — это оспаривание сделки со стороны мужа или жены, которые не собирались эту недвижимость продавать и никаких разрешений на это не давали. Такую сделку суд признает недействительной, и пострадает покупатель.



Поэтому семейное положение продавца стоит проверить. Способов со стопроцентной гарантией, к сожалению, нет — но надо сделать максимум из того, что возможно. Даже если продавец внушает вам полное доверие, проверять всё равно надо.



Важно! Не перепутайте: брачное состояние собственника недвижимости надо смотреть не на момент заключения вашей сделки, а на момент приобретения им недвижимости, которую вы теперь покупаете. Проще говоря, для вас важно, не женат ли продавец сейчас, а был ли женат на момент приобретения этой квартиры.