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Политика Стало известно, кто целился в Трампа во время игры в гольф: фото

Стало известно, кто целился в Трампа во время игры в гольф: фото

Подозреваемого задержали

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6 комментариев

Раут учился в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины, а около 2018 переехал на Гавайи, передает Fox News

Американские СМИ показали подозреваемого в новой попытке покушения на Дональда Трампа. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.

Мужчина направил автомат на Трампа, когда тот играл в гольф. Раут находился в 270450 метрах от экс-президента, когда просунул дуло АК-47 через забор. Происходящее заметили агенты Секретной службы США и открыли огонь.

Мужчина пытался скрыться, однако был пойман в соседнем округе. На месте стрельбы нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и камеру GoPro. Вероятно, он хотел снять нападение на видео.

Раут владеет компанией по строительству ангаров. В Сети распространяются скриншоты из соцсетей мужчины, где транслируются его взгляды. Он позиционировал себя «сторонником Украины» — на одном из фото Раут находится в Киеве.

Сообщается также, что мужчина был противником вакцин, считал, что «китайские ученые» тайно готовят вторую волну коронавируса, а в 2016 году сам голосовал за Трампа, но разочаровался в своем выборе.

Первое покушение на Трампа случилось в середине июля. Речь экс-президента прервали звуки стрельбы. Экс-президент упал в попытке защититься, затем его вывели сотрудники спецслужб. Мы рассказывали всё, что известно об инциденте.

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Покушение Дональд Трамп Трамп США Стрельба
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Комментарии
6
Лучший друг
16 сентября 2024, 10:12
по его лицу сразу всё понятно )))
Гость
16 сентября 2024, 09:48
Антиваксер - это диагноз. Мракобесие и невежество - методологическая основа для любого внешнего управления. Конспиролуха легко подцепить на крючок страха и манипулировать как угодно. Впрочем, и сторонники принудительной вакцинации ничем не лучше.
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