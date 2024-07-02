Вице-премьер Патрушев заявил, что несанкционированные свалки ликвидируют к концу года

Дмитрий Патрушев заявил, что в стране насчитывается 191 такой объект Источник: пресс-служба правительства РФ











Несанкционированные свалки в границах городов России должны быть ликвидированы к концу 2024 года. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин.



Сейчас таких объектов по стране насчитывается 191, заявил 1 июля вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по нацпроекту «Экология». Его слова приводит пресс-служба правительства РФ.



Дмитрий Патрушев отметил, что работа по ликвидации свалок ведется с 2019 года по федеральному проекту «Чистая страна». На нее выделено 55 миллиардов рублей на шесть лет.

