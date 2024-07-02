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Политика Вице-премьер Патрушев заявил, что несанкционированные свалки ликвидируют к концу года

Вице-премьер Патрушев заявил, что несанкционированные свалки ликвидируют к концу года

Речь идет про все регионы страны

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3 комментария
Дмитрий Патрушев заявил, что в стране насчитывается 191 такой объект

Несанкционированные свалки в границах городов России должны быть ликвидированы к концу 2024 года. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин.

Сейчас таких объектов по стране насчитывается 191, заявил 1 июля вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по нацпроекту «Экология». Его слова приводит пресс-служба правительства РФ.

Дмитрий Патрушев отметил, что работа по ликвидации свалок ведется с 2019 года по федеральному проекту «Чистая страна». На нее выделено 55 миллиардов рублей на шесть лет.

По плану в этом году ликвидации подлежат 62 свалки в 37 субъектах России. Всего же полное устранение свалок улучшит условия жизни порядка 20 миллионов человек.

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Комментарии
3
Гость
2 июля 2024, 00:40
варианты: а) соврал б) правда:)))))))))
Гость
2 июля 2024, 00:56
сын полкана
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