Высшая мера. Вернут ли в России смертную казнь и что на самом деле этому мешает

Высшая мера наказания не применяется в России с 1996 года. Максимальное наказание, которое назначают суды, — пожизненное заключение Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Вечером 22 марта несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», открыли стрельбу, раздались взрывы, начался пожар. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, в результате которого погибли, по последним данным, 140 человек. По числу погибших этот теракт стал одним из самых страшных в истории современной России и мгновенно вызвал широкий общественный резонанс. После задержания подозреваемых в очередной раз был поднят вопрос смертной казни в России.



Сейчас эта мера наказания не применяется — на нее действует мораторий, однако речь о его отмене периодически заводят на разных уровнях, в том числе поднимают этот вопрос и политики. Так, в 2023 году о том, что России нужно вернуться к практике применения смертной казни говорил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Свое предложение он озвучил на церемонии прощания с Владленом Татарским — писателем и военкором, погибшим в результате взрыва в петербургском кафе. Дело квалифицировали как теракт, его исполнительницей признали Дарью Трепову.



— Мы больше не связаны никакими протоколами и конвенциями по правам человека. Поэтому нам необходимо выйти из моратория на смертную казнь, чтобы дать террористам и нацистам то наказание, которого они действительно заслуживают, сказал на похоронах Татарского лидер Либерально-демократической партии России.



Мнение Слуцкого относительно смертной казни тогда ни на что не повлияло — всерьез его не обсуждали, мораторий не отменили. В январе 2024 года суд приговорил Трепову к 27 годам колонии.



Сейчас вопрос отмены моратория вышел на новый уровень, депутаты уже не только говорят о нем в личных заявлениях, но и выносят на обсуждение в парламенте. На первом же после теракта в «Крокус Сити Холле» заседании Госдумы прозвучали предложения на этот счет от руководителей фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил председателя комитета по госстроительству Павла Крашенинникова прокомментировать этот вопрос.



— Насколько знаю, у нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов — достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда, — предположил Володин.



Прекращение казней в России было связано с вступлением РФ в Совет Европы Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Глава профильного комитета начал с того, что отметил напряженность ситуации — сейчас все скорбят, эмоции зашкаливают, а глобальные решения нужно принимать на холодную голову.



— Но если говорить серьезно и так ответственно, то, конечно, у нас есть два моратория, вы об одном сказали. Есть мораторий Конституционного суда, есть мораторий президента. У нас есть протокол, который мы не денонсировали — Протокол № 6, он так и называется, относительно отмены смертной казни, — ответил Крашенинников.



Протокол № 6, о котором говорит Крашенинников — это дополнение к «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», которое говорит об отмене смертной казни. Сама Европейская конвенция по правам человека была принята в 1950 году, Протокол № 6 — в 1983 году. Россия подписала его 16 апреля 1997 года, через год после вступления в Совет Европы.

Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни

Однако Протокол № 6 так и не был ратифицирован (это следующая процедура после подписания договора — она окончательно утверждает его действие на государственном уровне), хотя соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом еще в 1999 году. Тогда же был внесен на рассмотрение законопроект об упразднении смертной казни, но и его Госдума не рассматривала. Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин отмечал, что с юридической точки зрения эти законопроекты всё еще находятся на рассмотрении — Госдума их не приняла, но и не отклонила.

Крашенинников на заседании Госдумы отмечал, что помимо моратория и Протокола № 6 есть и много других вопросов, которые в этом случае потребуют решения. Председатель Госдумы в ответ настоял, что раз тема обсуждается, законодателям «надо проинформировать своих избирателей, от кого зависит принятие решений».



— Все законы приняты, нормы соответствующие есть в нашем законодательстве. На сегодняшний день действует решение Конституционного суда, которое откладывает реализацию этих норм, так? — переспросил он еще раз.



— Решение Конституционного суда основано на действующем законодательстве, основано на нормах международного права, оно не просто вот так — захотели или не захотели. Оно обосновано, — повторил глава комитета по госстроительству и законодательству. — И я лично считаю, что нам нужно им руководствоваться.



Володин сказал, что речь идет не о личных позициях.



— Решение Конституционного суда, вы правильно говорите, оно принято во исполнение международных обязательств перед Советом Европы. Мы с вами вышли из Совета Европы, так? Так. Поэтому эта тема требует обсуждения, — заключил Володин.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. 25 февраля, на следующий день после объявления Владимиром Путиным специальной военной операции на территории Украины, было принято решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы. МИД РФ заявил, что государства НАТО и Евросоюза превращают Совет Европы в «инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».



— В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации, — сообщили в Министерстве иностранных дел.

Так нужно ли менять Конституцию?

Действующая Конституция действительно допускает смертную казнь — об этом говорится в статье 20, которая не претерпела изменений.



«Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».



А вот трактовки действующих положений разнятся. Юрист Сергей Шахрай, соавтор текста действующей Конституции РФ, полагает, что этого достаточно.

— Для применения смертной казни в статье 20 Конституции установлены три простых условия: наличие федерального закона; она применяется за преступления против жизни человека; на основании решения суда присяжных. Такой закон имеется — в Уголовном кодексе РФ предусмотрена смертная казнь, — публикует мнение Шахрая «Российская газета». — Таким образом, внесение изменений в Конституцию, а тем более принятие новой Конституции для введения смертной казни совершенно не нужно. Так же как и специальных решений Конституционного суда.

Конституционный суд сейчас не комментирует происходящее. РИА Новости задало вопрос о возможном снятии моратория на смертную казнь председателю КС Валерию Зорькину, но он сказал, что Конституционный суд сможет ответить на него только после официального запроса уполномоченных заявителей. С обращением о толковании положений Конституции в суд могут обратиться только высшие государственные органы, в том числе Госдума.

Однако Валерий Зорькин высказывался о моратории на смертную казнь ранее, когда этот вопрос поднимали в 2022 году. Тогда он напомнил, что изначально Конституционный суд счел противоречащим Конституции вынесение смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. А в 2009 году КС запретил назначать смертную казнь даже после того, как суды присяжных появятся.

— В течение 10 лет в Российской Федерации действует комплексный мораторий на смертную казнь. За это время сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в рамках которого с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Россией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящей временный характер и рассчитанной лишь на некоторый переходный период, — заключил Конституционный суд в 2009 году.

В своем выступлении 29 июня 2022 года председатель КС РФ, обращаясь к сторонникам отмены моратория на смертную казнь, заявил, что «в силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции».

Сенатор Андрей Клишас 27 марта обратил внимание, что нынешняя дискуссия о смертной казни обсуждается преимущественно в контексте применения ее к террористам и педофилам.



— Давайте представим, что моратория на смертную казнь нет, и прочитаем Конституцию и закон, — предлагает Клишас.

Следует отметить, что Андрей Клишас не только сенатор, но и доктор юридических наук, профессор. Он объясняет, что даже если бы смертная казнь сегодня в России применялась — к террористам это всё равно не имело бы никакого отношения. Дело в том, что в 2008 году было принято решение, что уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей. А именно суд присяжных в Конституции прописан как обязательное условие для применения смертной казни.

По словам Клишаса, даже если сделать вид, что мораторий на смертную казнь перестал действовать, то по действующему законодательству казнить можно будет за посягательство на жизнь судей, следователей, сотрудников полиции, государственных и общественных деятелей, а также за геноцид и по второй части статьи 105 «Убийство». Это, например, убийство с особой жестокостью или убийство из хулиганских побуждений.



— Указывать в сторону Конституционного суда в качестве препятствия для «справедливого возмездия», особенно после трагических событий в «Крокусе», где совершено тяжкое преступление, — недобросовестные спекуляции, — заключил сенатор.

