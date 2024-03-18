Двадцатилетий рекорд: новосибирский избирком подвел предварительные итоги выборов президента

— Предварительная явка в регионе составила 63,19% . Это означает, что в выборах приняли участие 1 392 596 человек, из них 228 584 — с помощью дистанционного голосования. Явка дистанционного голосования составила 93% , о такой явке можно только мечтать! — рассказала Благо.