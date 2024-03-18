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СрочноРекордная явка в Новосибирской области
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Выборы президента — 2024

Двадцатилетий рекорд: новосибирский избирком подвел предварительные итоги выборов президента

Председатель региональной ЦИК заявила, что о подобной явке «можно только мечтать»

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Явка по области составила 63,19%, по Новосибирску — 56,33%

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Председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо 18 марта на оперативном совещании правительства региона подвела итоги трехдневного голосования. Она назвала результат рекордным за последние 20 лет.

— Предварительная явка в регионе составила 63,19%. Это означает, что в выборах приняли участие 1 392 596 человек, из них 228 584 — с помощью дистанционного голосования. Явка дистанционного голосования составила 93%, о такой явке можно только мечтать! — рассказала Благо.

По словам председателя избирательной комиссии, регион показал лучшую явку за 20 лет.

— За последние двадцать лет это рекордная явка: как по количеству избирателей, так и в процентном соотношении, — добавила Благо.

Напомним, по результатам трехдневного голосования в Новосибирской области действующий президент России Владимир Путин получил 83,88% голосов, Владислав Даванков — 6,40%, Леонид Слуцкий — 3,06%, Николай Харитонов — 4,60%.

Приведенные данные на момент публикации формально являются предварительными. Окончательные результаты избиркомы подсчитывают прямо сейчас.

Сегодня о результатах выборов также высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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