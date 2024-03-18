Двадцатилетий рекорд: новосибирский избирком подвел предварительные итоги выборов президента

Председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо 18 марта на оперативном совещании правительства региона подвела итоги трехдневного голосования. Она назвала результат рекордным за последние 20 лет.
— Предварительная явка в регионе составила
По словам председателя избирательной комиссии, регион показал лучшую явку за 20 лет.
— За последние двадцать лет это рекордная явка: как по количеству избирателей, так и в процентном соотношении, — добавила Благо.
Напомним, по результатам трехдневного голосования в Новосибирской области действующий президент России Владимир Путин получил
Приведенные данные на момент публикации формально являются предварительными. Окончательные результаты избиркомы подсчитывают прямо сейчас.
Сегодня о результатах выборов также высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников.