«Командир написал, что Гена погиб». На Урале мать троих детей умерла после сообщения о смерти мужа на СВО

Надежду похоронили 31 января. А вот судьба ее мужа до сих пор остается загадкой. По словам сестры скончавшейся женщины, кроме сообщения в WhatsApp, никаких подтверждений гибели военнослужащего до сих пор нет.



— Гена был мобилизован, после смерти Надежды мне звонил военком, который отправлял его на СВО, и возмущался, с чего мы вообще решили, что Гена мертв. Нет такой информации. Никаких официальных данных, — говорит сестра Надежды. — Я надеюсь до последнего, что он живой. Я не верю, что он погиб, что дети остались без родителей.