«Командир написал, что Гена погиб». На Урале мать троих детей умерла после сообщения о смерти мужа на СВО

Многодетная мать из Верхней Пышмы умерла после сообщения о гибели мужа в СВО. Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказала родная сестра
— Командир, который находится с ним в зоне спецоперации, написал ей, что Гена погиб. У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли. На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось, — рассказала сестра женщины Наталья.
Надежду похоронили 31 января. А вот судьба ее мужа до сих пор остается загадкой. По словам сестры скончавшейся женщины, кроме сообщения в WhatsApp, никаких подтверждений гибели военнослужащего до сих пор нет.
— Гена был мобилизован, после смерти Надежды мне звонил военком, который отправлял его на СВО, и возмущался, с чего мы вообще решили, что Гена мертв. Нет такой информации. Никаких официальных данных, — говорит сестра Надежды. — Я надеюсь до последнего, что он живой. Я не верю, что он погиб, что дети остались без родителей.
Надежда с Геннадием вместе воспитывали троих детей. Дочке уже 20 лет, она учится в другом городе. А сыновья, старшему из которых — девять, а младшему — пять, сейчас находятся с тетей.
— Мы ее еще не похоронили, а опека уже стучала в дверь. Но детей я никому не отдам. Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. И решать вопрос с опекунством, — говорит Наталья. — Вы не представляете, какая это была семья. Как она любила Гену, это словами не передать, а он ее просто боготворил! В сентябре, когда он приходил в отпуск, они обвенчались.
Депутат Госдумы Максим Иванов в разговоре с E1.RU пообещал взять ситуацию на контроль и в первую очередь выяснить статус военнослужащего, которого дома ждут маленькие дети.
Имели ли право так действовать органы опеки? Почему не пожалели детей, а сразу, несмотря на такое горе в семье, отправились забирать их у родной тети, у старшей сестры?
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— По закону об опеке и попечительстве, родственники имеют преимущественное право на установление опеки над детьми, но пока тетя не ничего не оформляла, поэтому чисто формально, органы опеки могут направить детей куда-либо. Устроить их судьбу до решения вопроса о том, кто будет их опекуном, — объяснила Ольга Леткова, член экспертного совета Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. — То есть формально действия органов опеки в данном случае правомерны, хотя я считаю, что они неправильные, потому что детям доставят травму, если их заберут от родной тети. Я бы на месте органов опеки, может быть, предоставила разные варианты: гостевая семья, еще что-то, чтобы все-таки дети остались в своей квартире со своими родственниками. Ну формально органы опеки могут и такое решение принять. И тут ничего с этим сделать, с правовой точки зрения, не получится.
Приносим соболезнования родным и близким Надежды. Мы следим за ситуацией.
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