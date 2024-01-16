В России появилось почетное звание «Заслуженный работник местного управления РФ»

Владимир Путин подписал указ, которым вводится почетное звание «Заслуженный работник местного управления РФ». Новое звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам из местного управления за личные заслуги, а также за решение вопросов обеспечения жизнедеятельности в муниципалитетах.
Уточняется, что почетное звание присваивается, как правило, при стаже работы в профильной сфере не менее
Накануне в Москве на международной выставке-форуме «Россия» прошел форум для представителей муниципалитетов, на который собрались 7,5 тысячи муниципальных служащих со всей страны. Форум «Малая Родина — сила России» в этом году проводится впервые, его организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).