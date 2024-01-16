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В России появилось почетное звание «Заслуженный работник местного управления РФ»

Кто может на него претендовать

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Новое звание будет присваиваться при стаже работы в профильной сфере не менее 20 лет. Важно и наличие отраслевых наград у кандидата

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Владимир Путин подписал указ, которым вводится почетное звание «Заслуженный работник местного управления РФ». Новое звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам из местного управления за личные заслуги, а также за решение вопросов обеспечения жизнедеятельности в муниципалитетах.

Уточняется, что почетное звание присваивается, как правило, при стаже работы в профильной сфере не менее 20 лет и при наличии у соискателя отраслевых наград.

Накануне в Москве на международной выставке-форуме «Россия» прошел форум для представителей муниципалитетов, на который собрались 7,5 тысячи муниципальных служащих со всей страны. Форум «Малая Родина — сила России» в этом году проводится впервые, его организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Муниципальная властьМуниципалитетУказВладимир Путин
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