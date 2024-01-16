В России появилось почетное звание «Заслуженный работник местного управления РФ»

Накануне в Москве на международной выставке-форуме «Россия» прошел форум для представителей муниципалитетов, на который собрались 7,5 тысячи муниципальных служащих со всей страны. Форум «Малая Родина — сила России» в этом году проводится впервые, его организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

