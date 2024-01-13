Писатель Акунин — иноагент, блогер Шпак — в розыске. Новости СВО за 13 января

В Киев прибыл с официальным визитом Стефан Сежурне, новый глава МИД Франции. Он сказал, что Украина «остается для Франции приоритетом», а ее решимость помогать Украине — непоколебима. До этого британский премьер Риши Сунак пообещал Украине «непоколебимое столетнее партнерство» и подписал соглашение о сотрудничестве.