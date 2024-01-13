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Спецоперация на УкраинеОбзор

Писатель Акунин — иноагент, блогер Шпак — в розыске. Новости СВО за 13 января

Главное, что случилось за эти сутки

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Список иноагентов пополнили сразу несколько человек

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 января.

Новые иноагенты

Минюст России признал иноагентом писателя Бориса Акунина (входит в реестр террористов и экстремистов).

Также в список попали: интернет-издание «Холод», журналист Александр Минкин, автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, депутат городского собрания Йошкар-Олы, автор телеграм-канала «Депутат на удаленке» Антон Соколов.

Также огласку получили два уголовных дела. Во-первых, блогер Александр Шпак объявлен в розыск. Силовики сообщили ТАСС, что поводом для розыска могло стать возбуждение уголовного дела о дискредитации российской армии.

Во-вторых, в Пензе арестовали мужчину по делу о сотрудничестве с иностранным государством. По данным ФСБ, сотрудник режимного предприятия общался со спецслужбами Польши, он собирал сведения об объемах производства предприятия в рамках гособоронзаказа.

Внешняя политика

В заключении на Украине умер гражданин США, журналист и блогер Гонсало Лира. Эту информацию подтвердил Госдепартамент США.

Лира резко критиковал Владимира Зеленского и Джо Байдена. Его арестовали весной 2023 года. Затем, по информации журналистов, у него начались пневмония и пневмоторакс, однако он не получил должного лечения.

— Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой. Мы готовы оказать все надлежащее консульское содействие. Из уважения к семье [покойного] в это тяжелое время мы не будем давать дальнейшие комментарии, — передает ТАСС слова Госдепартамента США.

Другой скандал разгорелся в Латвии: там из страны выслали 82-летнего Бориса Каткова, российского пенсионера. При этом в Латвии у него остались супруга, дети и внуки. По информации российского посольства, пожилой человек «был признан угрозой национальной безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение».

В России пенсионера встретили, МИД пообещал ему поддержку.

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В Киев прибыл с официальным визитом Стефан Сежурне, новый глава МИД Франции. Он сказал, что Украина «остается для Франции приоритетом», а ее решимость помогать Украине — непоколебима. До этого британский премьер Риши Сунак пообещал Украине «непоколебимое столетнее партнерство» и подписал соглашение о сотрудничестве.

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