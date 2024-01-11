«Продвижение по службе — не особенный успех»: что известно о подозреваемом во взятке заммэра

— Не считаю продвижение по службе особенным успехом. Трудолюбие, обучаемость, стремление к познанию, ответственность и любовь к своему делу — качества, которые позволят добиться успехов в любой сфере. Работа на госслужбе — это огромная ответственность.



«Пересаживать с автомобилей на общественный транспорт»

О личной жизни Антона известно немногое. Замглавы о нерабочем не распространяется — у него нет даже страниц в социальных сетях. Зато о дорогах в Барнауле Шеломенцев говорил часто и много и даже попадал из-за этого в скандалы.