Патриот, полковник ФСБ, экс-директор совхоза. Что известно о новосибирском депутате, который выдвинулся в президенты

75-летний депутат Госдумы Николай Харитонов подал документы для участия в выборах президента России в качестве кандидата. Его выдвижение от партии коммунистов стало в определенном смысле неожиданностью: вместо привычного кандидата и лидера КПРФ Геннадия Зюганова в борьбе за президентское кресло поучаствует опытный новосибирский политик. Что известно о Николае Харитонове, которому в свое время удалось обогнать президента Путина по числу голосов в родном регионе, рассказывает Ксения Лысенко.
«От сохи к власти»
Николай Харитонов родился в селе Усть-Тарского района. Свою карьеру он начал в Мошковском районе, где работал агрономом, затем управляющим отделением совхоза, а после и его директором. Там же он впервые попробовал свои силы в политике и избирался депутатом сельского, районного и областного Советов народных депутатов Новосибирской области.
В начале 90-х он участвовал в создании «Аграрной партии России», а после ее роспуска, как говорится на странице на сайте коммунистической партии, «остался верен союзу рабочих и крестьян и вступил в ряды КПРФ».
Жители поселка Обской Мошковского района, где проживал Николай Харитонов, говорили НГС, что депутат был авторитетной и влиятельной фигурой. После того как его политическая карьера пошла в гору, он оставил поселок, но время от времени продолжает туда наведываться. В такие моменты к нему выстраиваются длинные очереди из людей, просящих о помощи депутата.
— Он, вроде, за своих сельчан.... Ну в общем, помогал, чем мог. В Обском у него сестра родная живет, ну и дом свой стоит. В последнее время редко приезжает, — рассказала корреспонденту НГС жительница Обского Татьяна. — Он такой простой работяга. Ничего такого заносчивого, ничего общего с новыми русскими. Как говорится, от сохи к власти. Ничего криминального.
В «нулевых» депутат получил звание полковника ФСБ «за личный вклад в обеспечение безопасности российского государства». Как писал «Коммерсант», сам Николай Харитонов говорил, что его вклад заключался в работе на посту депутата в качестве офицера запаса, но источники издания утверждали другое.
— Новое звание было дано депутату Харитонову совсем не за эти заслуги. Несмотря на то что подполковником он стал еще в начале 90-х (когда пограничные войска являлись составной частью КГБ) и в течение последних десяти лет был офицером запаса, полковника ему присудили все-таки «за Дзержинского». Вернее, за те настойчивость и постоянство, с которыми он добивается восстановления монумента на прежнем месте, возле здания ФСБ на Лубянке, — говорилось в публикации 2000 года «Как Дзержинский помог простому аграрию».
В 2004 году Николай Харитонов принимал участие в президентских выборах. Тогда он занял 2 место и получил 9,4 миллиона голосов.
В 2010 году с именем Николая Харитонова был связан скандал: газета «Честное слово» написала, что депутат якобы избил мужчину — участника ДТП, в котором оказалась его родная сестра. Как говорится на сайте КПРФ Новосибирской области, Николай Харитонов потребовал опровержения от газеты и отрицал побои.
В 2011 году он возглавил комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы шестого созыва. До недавнего времени был членом ПАСЕ.
Согласно последней поданной декларации, в 2021 году Николай Харитонов заработал за год чуть больше 6 миллионов рублей. В его собственности автомобиль «УАЗ», Honda CR-V, а также две квартиры общей площадью почти 200 квадратов, участок (1200 кв.м), гараж и дом (87 квадратов),
Обошел Путина на выборах
Как говорит журналист и коммунист Андрей Жирнов, с Николаем Харитоновым он лично познакомился в 1999 году, когда тот проезжал по югу Новосибирской области.
— Видел, как он общается тогда с людьми, с руководителями хозяйств, насколько деловой подход к проблемам аграрной отрасли. Тогда была очень тяжелая история — на южные районы нашей области напали из Казахстана полчища саранчи. Ситуация была такая, очень тяжелая в этих районах, и Николай Михайлович производил очень сильное впечатление как знающий о проблеме сибирского крестьянства человек, — рассказывает он. — Я часто ездил в Кыштовский район Новосибирской области, и там до сих пор вспоминают, что именно благодаря Николаю Харитонову в свое время появилась нормальная асфальтированная дорога до Кыштовки.
Андрей Жирнов особенно подчеркивает ситуацию 2004 года на выборах, когда три района Новосибирской области поддержали Николая Харитонова, — Доволенский, Кыштовский и Усть-Тарский.
На вопрос, почему КПРФ выдвинула именно его кандидатуру, коммунист, в первую очередь, подчеркивает его опыт.
— Несмотря на дискуссию, большинство проголосовало именно за кандидатуру Николая Михайловича.
— С 93 года он является депутатом Государственной думы, побеждал на одномандатных округах — таких людей опытнейших очень мало. Ну и тем более, я думаю, что тоже важный момент: все-таки он полковник ФСБ. Он патриот, он государственник. Сегодня в ситуации специальной военной операции это принципиальный вопрос, — добавляет он.
— Это мудрый и опытный человек, который до сих пор помогает здесь, в Новосибирской области, — солидарен с ним однопартиец Николая Харитонова, еще один новосибирец и депутат Госдумы Ренат Сулейманов. — Я знаю, что он имеет большой авторитет в сельских районах, помогает аграрному университету, выпускником которого является. Поэтому считаю, что это достойный, вполне достойный человек, пользующийся уважением, у меня в том числе.
От звездного оппозиционера до спарринг-партнера
Успех на выборах 2004 года в отдельных районах Новосибирской области сейчас Николаю Харитонову будет сложно повторить, считает директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. По его мнению, с нынешним позиционированием и уровнем известности он «вряд ли сможет консолидировать протестные голоса».
— 30 лет назад Харитонов был одним из самых звёздных оппозиционных политиков — не только в Новосибирской области, но и на федеральном уровне. При поддержке компартии Харитонов мог бы претендовать на пост губернатора Новосибирской области в 1999 и 2003 годах, но компромиссы уже тогда для многих в оппозиции были интересней. В 2004 году Харитонов стал кандидатом в президенты от КПРФ вместо Геннадия Зюганова, который потенциально мог бы набрать больше голосов, чем Путин. Роль добросовестного спарринг-партнера была высоко оценена первым лицом. У Харитонова появилось покровительство, позволяющее пожизненно пользоваться благами политика федерального уровня, который знает своё место и свою роль, — резюмирует эксперт.
Сейчас, как говорит Андрей Кузнецов, Николаю Харитонову предстоит вновь выступить спарринг-партнером Путина.
— КПРФ не может не участвовать в президентских выборах, а Зюганов может по неосторожности собрать голосов больше, чем нужно для иллюстрирования консолидации российского общества вокруг лидера, — считает он. — Не исключаю, что по ходу кампании Николай Михайлович и сам может поагитировать за Владимира Владимировича.
У Путина на выборах появился еще один конкурент — это молодой кандидат от партии «Новые люди».