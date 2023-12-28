Патриот, полковник ФСБ, экс-директор совхоза. Что известно о новосибирском депутате, который выдвинулся в президенты

«От сохи к власти»

Николай Харитонов родился в селе Усть-Тарского района. Свою карьеру он начал в Мошковском районе, где работал агрономом, затем управляющим отделением совхоза, а после и его директором. Там же он впервые попробовал свои силы в политике и избирался депутатом сельского, районного и областного Советов народных депутатов Новосибирской области.



В начале 90-х он участвовал в создании «Аграрной партии России», а после ее роспуска, как говорится на странице на сайте коммунистической партии, «остался верен союзу рабочих и крестьян и вступил в ряды КПРФ».

