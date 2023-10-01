«Советую перечитать "Маугли"». Скандал с чиновником, который в ответ на жалобы горожан на плохую воду вспомнил законы джунглей

Конфликт начался 18 сентября . В этот день Николай Смирнов выложил на своей странице во «Вконтакте» серию красивых карточек в честь Всемирного дня мониторинга качества воды. Это больная тема для жителей Первоуральска: там цвет жидкости, текущей из-под крана, уже давно может варьироваться от светло-желтой до темно-коричневой.

— Вот такая вода на Емлина... Сказать, что это пипец — ничего не сказать, — так звучит типичная жалоба в городском сообществе.