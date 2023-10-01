freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 97.41
eur 103.16
СрочноКак сибирячки разочаровались в частных клиниках
Все новости
Все новости
Эксперт

«Советую перечитать "Маугли"». Скандал с чиновником, который в ответ на жалобы горожан на плохую воду вспомнил законы джунглей

Разбираемся в истории диалога между властью и населением в Свердловской области

256

Грязная вода — давняя и крайне болезненная тема в Первоуральске

Поделиться

В Первоуральске Свердловской области разгорелся скандал из-за переписки между областным министром ЖКХ Николаем Смирновым и жителями города. В ней чиновник посоветовал горожанам брать пример с героев «Маугли», а еще объяснил, что не стоит ждать из-под крана чистой питьевой воды, раз за нее платят копейки. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

Конфликт начался 18 сентября. В этот день Николай Смирнов выложил на своей странице во «Вконтакте» серию красивых карточек в честь Всемирного дня мониторинга качества воды. Это больная тема для жителей Первоуральска: там цвет жидкости, текущей из-под крана, уже давно может варьироваться от светло-желтой до темно-коричневой.

— Вот такая вода на Емлина... Сказать, что это пипец — ничего не сказать, — так звучит типичная жалоба в городском сообществе.

Действительно, слов тут просто не остается

Действительно, слов тут просто не остается

Поделиться

Еще одно фото грязной воды. Жители ежедневно выкладывают их в соцсетях

Еще одно фото грязной воды. Жители ежедневно выкладывают их в соцсетях

Поделиться

Под постом министра первоуральцы тоже решили пожаловаться. В том числе — в форме злой иронии.

— Николай Борисович, приезжайте к нам в Первоуральск попить водички, которая бежит из наших кранов. Я для вас на этой водичке сварю пельмени и налью вам запашистого чая! С праздником чистой воды вас поздравляю! — написал Сергей Андрюков.

Чиновник в ответ посоветовал Сергею вспомнить книгу Редьярда Киплинга «Маугли» — и брать пример с благородных животных.

— Советую перечитать книгу «Маугли». Там во время несчастья — засухи даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске — пересох водоём, из которого подаётся вода. Засушливое лето — это природное явление, — написал министр ЖКХ.

Сейчас министр закрыл комментарии под постами

Сейчас министр закрыл комментарии под постами

Поделиться

Горожанина такой ответ возмутил еще сильнее. Он подчеркнул, что живет не в джунглях, а в цивилизованной стране, а платит за эту воду как за питьевую. Он посоветовал министру «не стебаться над жителями».

Смирнов последовал его совету и больше не ссылался на «Маугли». Вместо этого он взялся объяснять, что уральцы платят за воду копейки — так что странно ожидать от нее магазинного качества. Эти ответы горожан тоже не впечатлили.

— Стоимость воды в Первоуральске около трех копеек за литр. А сколько стоит питьевая вода в магазине? Сравните цену — вот это основная проблема. Качество напрямую зависит от стоимости. Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит. Случилась природная катастрофа, источник воды пересох, — написал министр.

Министр предпочел честно сказать, что думает

Министр предпочел честно сказать, что думает

Поделиться

Поделиться

Вскоре ему взялись отвечать и другие жители Первоуральска — ответ чиновника они сочли хамством. После волны народного гнева министр закрыл комментарии к своим постам.

Политолог Алексей Шабуров не завидует ситуации, в которой оказался чиновник.

— Думаю, что министру Смирнову в каком-то смысле не повезло. С одной стороны, он не побоялся вступить в прямой диалог с людьми и попытался донести позицию властей. Однако сделал это в своем фирменном стиле — образно, но грубовато. Он в принципе так всегда общается в соцсетях. С другой стороны, он явно недооценил сложность ситуации.

Видимо, чутье министра подвело. Возможно, сейчас ему посоветуют снизить активность в соцсетях, — предположил политолог.

Впрочем, по мнению Шабурова, даже самые вежливые формулировки не помогли бы министру завоевать сердца первоуральцев.

— По большому счету, я думаю, что если бы Смирнов говорил более дипломатично, то это было бы не намного лучше. Жителям Первоуральска нужна чистая вода, а не очередное объяснение от чиновников, почему ее нет, — констатировал эксперт.

Весной в Екатеринбурге выступил экс-министр экономики — и его цитаты тоже привлекли много внимания. Например, о том, что «не то плохо, что мы в жопе...». Навечно в памяти уральцев осталась и Ольга Глацких, сказавшая, что «государство не просило вас рожать».

Мы делали целую подборку с громкими фразами чиновников. Просто посмотрите, какая предвыборная кампания получилась бы с их высказываниями о зарплатах, макарошках и грязи на дорогах.

По теме

Министр ЖКХСкандалГрязная водаЧиновникиПервоуральскВодоснабжениеДиалог
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter