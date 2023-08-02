«4-летний сын поседел, когда отец умер». История трогательной фотографии со Дня ВДВ

Во время празднования Дня ВДВ у памятника «Черный тюльпан» фотограф E1.RU сделал душераздирающий снимок. На нем вдова десантника держит в руках портрет мужа, а рядом, улыбаясь, стоит ее сын в голубом берете. Наши коллеги отыскали героиню этого фото и делятся с вами ее историей.
Женщину с фотографии зовут Анастасия Лазарева. Ее муж Анатолий погиб в июле 2022 года. Он был профессиональным военным и начинал свою карьеру в рядах ВДВ.
— Он погиб в июле прошлого года. Снимок у меня в руках — это последняя фотография, которую он прислал. Потом больше не было связи. Это его селфи. Мы распечатали и сделали портрет, — рассказала Анастасия. — На сыне отцовский берет, который остался со срочной службы. А на мне его форма. И там на фото видно орден Мужества, которым его наградили уже посмертно.
Анастасия и ее муж родом из Верхотурья Свердловской области. Они познакомились еще в детстве. Анатолий дружил с ее братом.
— Он всю жизнь служил по контракту. И в Чечне был. В Крыму служил в спецназе. Потом перевелся поближе к семье в Екатеринбург. И от воинской части ушел в январе 2022 года на границу с Украиной, а потом началась спецоперация, — вспоминает Анастасия. — У него контракт был до сентября. А в июле он должен был приехать в отпуск. Но он не пошел, сказал, что нужен своим пацанам. И как раз в то время, когда он должен был быть здесь, он погиб. Их накрыла артиллерия. Его достал из МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный. — Прим. ред.) сослуживец, спас его. У него были ноги перебиты. Толю отправили в госпиталь, а там уже от потери крови он умер.
Анастасии до сих пор трудно вспоминать, как она узнала о смерти мужа. Трагичную новость сообщил его младший брат, который тоже находится на спецоперации. Но тяжелее всех известие воспринял маленький Рома, год назад ему было всего четыре года.
— Сын поседел, когда отец умер. Он гостил тогда у моей мамы. И они с папой очень громко и эмоционально это обсуждали. И Рома услышал. Он пришел из другой комнаты и спрашивает: «А что, папа умер?» Он начал топать ногами. Говорил, что сам туда поедет и отомстит, — рассказывает Анастасия. — Позже, когда мы пошли стричься, парикмахер заметила, что у него появились седые волосы. Он переживает, постоянно спрашивает о нем. В годовщину мы вместе ездили на кладбище. И мне кажется, что только там, на могиле, к нему пришло осознание.
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Это второй День ВДВ, который Анастасия встречает без мужа. В 2022-м семья провела его в Верхотурье, где похоронен Анатолий. А в этот раз вдова решила сходить с пятилетним сыном в центр Екатеринбурга, чтобы ребенок проникся атмосферой, которую так любил его отец.
— Раньше мы постоянно ходили с Толей. Или к «Черному тюльпану», или по району гуляли. Сегодня у нас с Ромой было настоящее ощущение праздника. Сослуживцев мы не встречали, но к нам просто все подходили, — говорит женщина. — У меня полный рюкзак игрушек для ребенка. Машинки, конструктор, какие-то боксики. Сока четыре коробки. Он сначала обижался, что десантники сильно жмут ему руки. Но я ему объяснила, что это так по-мужски. Он вошел во вкус, потом сам говорил всем: «Дай краба».
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