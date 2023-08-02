«4-летний сын поседел, когда отец умер». История трогательной фотографии со Дня ВДВ

Анастасия и ее муж родом из Верхотурья Свердловской области. Они познакомились еще в детстве. Анатолий дружил с ее братом.



— Он всю жизнь служил по контракту. И в Чечне был. В Крыму служил в спецназе. Потом перевелся поближе к семье в Екатеринбург. И от воинской части ушел в январе 2022 года на границу с Украиной, а потом началась спецоперация, — вспоминает Анастасия. — У него контракт был до сентября. А в июле он должен был приехать в отпуск. Но он не пошел, сказал, что нужен своим пацанам. И как раз в то время, когда он должен был быть здесь, он погиб. Их накрыла артиллерия. Его достал из МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный. — Прим. ред.) сослуживец, спас его. У него были ноги перебиты. Толю отправили в госпиталь, а там уже от потери крови он умер.

