Зеленский назвал условие для мирных переговоров, а на Кубани прогремел взрыв: новости СВО за 2 июля

Мирные переговоры

Владимир Зеленский назвал условие, без которого Украина не будет готова к дипломатическому урегулированию конфликта. Это выход украинских войск на границы 1991 года — то есть с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

— Это не были наши границы 24 февраля, это была линия соприкосновения, — заявил украинский президент на пресс-конференции. — И поэтому мы еще раз подчеркиваем — Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах, на наших реальных границах согласно международному праву.