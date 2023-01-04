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Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Политика похоронят в Чечне

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Руслан Хасбулатов скончался на 81-м году жизни

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Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов скончался у себя на даче в Подмосковье. Об этом со ссылкой на родственников политика сообщает «Коммерсантъ».

Хасбулатову было 80 лет. По данным РИА Новости, его похороны пройдут в Чечне, дата прощания не уточняется.

Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. Был вместе с семьей депортирован из Чечни в Казахстан, где провел детство и юность. После окончания МГУ в 1965 году стал заниматься научной и преподавательской деятельностью в сфере экономики. В 1980 году защитил докторскую диссертацию.

В марте 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. 5 июня 1990 года его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, 10 июня того же года — и. о. председателя Верховного Совета РСФСР. 19 октября 1991 года Хасбулатов получил пост председателя Верховного Совета Российской Федерации.

Был последним председателем Верховного Совета РСФСР, сначала сторонником президента России Бориса Ельцина, затем его основным оппонентом и активным участником российского конституционного кризиса до октября 1993-го, в 1994 году — организатор «Миротворческой миссии профессора Хасбулатова» в Чечне. С 1994 года являлся заведующим кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

ПолитикаРуслан Хасбулатов
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