Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов скончался у себя на даче в Подмосковье. Об этом со ссылкой на родственников политика сообщает «Коммерсантъ».
Хасбулатову было 80 лет. По данным РИА Новости, его похороны пройдут в Чечне, дата прощания не уточняется.
Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. Был вместе с семьей депортирован из Чечни в Казахстан, где провел детство и юность. После окончания МГУ в 1965 году стал заниматься научной и преподавательской деятельностью в сфере экономики. В 1980 году защитил докторскую диссертацию.
В марте 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. 5 июня 1990 года его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, 10 июня того же года —
Был последним председателем Верховного Совета РСФСР, сначала сторонником президента России Бориса Ельцина, затем его основным оппонентом и активным участником российского конституционного кризиса до октября 1993-го, в 1994 году — организатор «Миротворческой миссии профессора Хасбулатова» в Чечне. С 1994 года являлся заведующим кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени