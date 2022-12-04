В Киеве могут перестать работать больницы: новости вокруг спецоперации за 4 декабря

Владимир Зеленский остался недоволен ограничениями, так как посчитал их недостаточно жесткими. По его мнению, это «слабая позиция и лишь вопрос времени», когда все равно придется применять «более сильные инструменты».

— В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение, — сказал он в видеообращении.

Что думают в России

Вице-премьер Александр Новак дал интервью телеканалу «Россия 24». Он рассказал о своей точке зрения на рынок нефти. Тезисно: