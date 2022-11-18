Россияне рассказали, как относятся к присвоению почетных званий городам

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса об отношении россиян к присвоению почетных званий городам страны. В курсе решения президента оказались 76% опрошенных, 24% услышали впервые.
15 ноября Владимир Путин подписал указы о присвоении Мелитополю и Мариуполю почетного звания «Город воинской славы». Об этом, по данным ВЦИОМ, знают 55% опрошенных. Звание «Город трудовой доблести» получили Астрахань, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск. Об этом решении оказались осведомлены 56% респондентов. 44% впервые услышали в ходе опроса.
К присвоению почетных званий городам, недавно вошедшим в состав России, опрошенные относятся преимущественно положительно (64%), отрицательно — 5%, безразлично — 25%. Затруднились с ответом 6%.
Всероссийский телефонный опрос «Спутник» проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.