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Россияне рассказали, как относятся к присвоению почетных званий городам

Данные опроса предоставил ВЦИОМ

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Стела «Город воинской славы» в Ростове-на-Дону

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Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса об отношении россиян к присвоению почетных званий городам страны. В курсе решения президента оказались 76% опрошенных, 24% услышали впервые.

15 ноября Владимир Путин подписал указы о присвоении Мелитополю и Мариуполю почетного звания «Город воинской славы». Об этом, по данным ВЦИОМ, знают 55% опрошенных. Звание «Город трудовой доблести» получили Астрахань, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск. Об этом решении оказались осведомлены 56% респондентов. 44% впервые услышали в ходе опроса.

К присвоению почетных званий городам, недавно вошедшим в состав России, опрошенные относятся преимущественно положительно (64%), отрицательно — 5%, безразлично — 25%. Затруднились с ответом 6%.

Всероссийский телефонный опрос «Спутник» проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

ВЦИОМВладимир ПутинОпросГород воинской славыГород трудовой доблести
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