Муж замглавы Херсонской области заявил, что его супруга пропала. Оказалось, ее задержало МВД

Замглавы Херсонской области Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Об этом сообщил источник RT, знакомый с ситуацией. По данным источника, статус Губаревой в этом деле на данный момент неизвестен. По информации ТАСС, с Губаревой уже проводят следственные действия сотрудники МВД. Как сообщают РИА Новости, в МВД по Херсонской области не подтвердили и не опровергли факт задержания.
Ранее муж Губаревой — бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев — заявил о том, что его супруга перестала выходить на связь со вчерашнего дня.
— Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила, — написал Губарев в своем телеграм-канале. — Последнее место, где ее видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться Сальдо (Владимир Сальдо, и. о. главы Херсонской области. — Прим. ред.), чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны.
Екатерина Губарева занимает пост замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике с июня 2022 года.