Путин пообещал лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Он заявил, что хочет получить обратную связь
Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Об этом он заявил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, которая прошла 7 ноября. Речь, очевидно, идет о выплатах, которые были обещаны призванным по мобилизации гражданам — Руденя рассказывал президенту о разовой выплате в размере 150 тысяч рублей, которая была назначена на региональном уровне.
Выслушав главу Тверской области, Путин попросил его обобщить опыт региона по поддержке мобилизованных, собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению», и подготовить предложения.
— Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь, — цитирует президента РИА Новости. — Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали.
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Ранее семьи мобилизованных из разных регионов жаловались на низкие выплаты или их полное отсутствие. К примеру, жители Тюмени получили в октябре чуть больше тысячи рублей. О так называемых подъемных — разовых выплатах при мобилизации — на тот момент в правительстве региона решение еще не приняли. Тем временем полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил установить региональные выплаты не меньше 150 тысяч рублей. В Тверской области сумма выплаты была установлена на том же уровне.