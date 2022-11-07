Путин пообещал лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным

Ранее семьи мобилизованных из разных регионов жаловались на низкие выплаты или их полное отсутствие. К примеру, жители Тюмени получили в октябре чуть больше тысячи рублей. О так называемых подъемных — разовых выплатах при мобилизации — на тот момент в правительстве региона решение еще не приняли. Тем временем полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил установить региональные выплаты не меньше 150 тысяч рублей. В Тверской области сумма выплаты была установлена на том же уровне.