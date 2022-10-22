Под Белгородом из-за обстрела погиб ребенок, а из Херсона вывозят жителей: новости вокруг СВО за 22 октября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 21 октября.



Обстрелы Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли город Шебекино под Белгродом. 12 человек были ранены, двое погибли. По информации Следственного комитета, один из погибших — ребенок.