Путин подписал документы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Часть территорий находится под контролем ВСУ
В Кремле прошла церемония подписания договоров о вступлении в состав России территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин и главы республик и областей подписали соответствующие документы.
Ранее на этих территориях были проведены референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении их к России. После подписания документов Российская Федерация считает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью страны, однако некоторые территории Донецкой народной республики до сих пор находятся под контролем ВСУ.
На днях Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли после присоединения к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей спецоперация из военной переформатирована в контртеррористическую, сказал, что пока ему неизвестно о таком решении и принимать его будет лично Путин. При этом он добавил, что «как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики».
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На данный момент спецоперация продолжается. 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Как позже объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решение было принято из-за того, что Россия на Украине «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО». По словам министра обороны Сергея Шойгу в общей сложности планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. К ним относятся как прошедшие срочную службу, так и те, кто в призывном возрасте по каким-либо причинам получил отсрочку. Отсрочка от военной службы по мобилизации тоже возможна, весь список причин для нее можно найти в этом материале.