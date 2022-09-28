Продолжится ли спецоперация после референдумов? Ответ Кремля

Согласно опубликованным ранее данным, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11%, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Донецкой Народной Республике — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%.