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Спецоперация на Украине

Продолжится ли спецоперация после референдумов? Ответ Кремля

Результаты голосования в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях опубликованы

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О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли специальная военная операция переформатирована в контртеррористическую, если ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут присоединены к России. На днях на этих территориях прошли референдумы по вопросу присоединения, результаты уже опубликованы.

— Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны, — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов.

Он добавил, что «как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики». По словам пресс-секретаря президента, речь идет о территории, которая «находится в границах 2014 года».

Согласно опубликованным ранее данным, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11%, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Донецкой Народной Республике — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%.

ДНРДмитрий ПесковКремльЛНРРеферендумХерсонская областьЗапорожская область
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