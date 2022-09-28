Продолжится ли спецоперация после референдумов? Ответ Кремля
Результаты голосования в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях опубликованы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли специальная военная операция переформатирована в контртеррористическую, если ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут присоединены к России. На днях на этих территориях прошли референдумы по вопросу присоединения, результаты уже опубликованы.
— Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны, — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов.
Он добавил, что «как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики». По словам пресс-секретаря президента, речь идет о территории, которая «находится в границах 2014 года».
Согласно опубликованным ранее данным, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11%, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Донецкой Народной Республике — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%.