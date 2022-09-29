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В Кремле рассказали, зачем Владимир Путин собирает Госдуму 30 сентября

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Владимир Путин соберет Госдуму 30 сентября в 15:00 мск

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Завтра в 15:00 мск в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что «будет объемное выступление Путина», но это не послание президента Федеральному собранию.

— Это другой формат, очень важно не путать. Послание состоится позже. На полях мероприятия состоится встреча с главами регионов, — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы получили приглашения в Кремль на 30 сентября.

Владимир ПутинГосдума РФДмитрий ПесковПрезидент РФСпецоперация на Украине
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