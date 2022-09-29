В Кремле рассказали, зачем Владимир Путин собирает Госдуму 30 сентября
Завтра в 15:00 мск в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина, — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что «будет объемное выступление Путина», но это не послание президента Федеральному собранию.
— Это другой формат, очень важно не путать. Послание состоится позже. На полях мероприятия состоится встреча с главами регионов, — отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы получили приглашения в Кремль на 30 сентября.