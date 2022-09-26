Будут ли призывать ограниченно годных на военные сборы и что делать категории В? Отвечают эксперты

Что значит « категория В »

В военном билете «категория В» значит, что призывник ограниченно годен к военной службе. От службы по призыву в мирное время он освобожден. Также граждане с данной категорией освобождаются от призыва на военные сборы. Их зачисляют в запас.

В военном билете свою категорию можно посмотреть на одиннадцатой странице. Запись о самой болезни, по которой присвоили категорию В призывнику, не указывается. Это врачебная тайна.

Но, как правило, под категорию В попадают граждане с рядом специфических диагнозов. Например, с незначительными психическими нарушениями и (или) отчетливыми вредными для психического или физического здоровья последствиями болезней. В категорию зачисляют тех, у кого есть болезни кожи и подкожной клетчатки: хроническая крапивница, рецидивирующие отеки Квинке, распространенный псориаз.