Будут ли призывать ограниченно годных на военные сборы и что делать категории В? Отвечают эксперты
Мы обратились к законам РФ и поговорили о событиях последних дней с экспертами
В указе Владимира Путина о частичной мобилизации никак не упомянуты категории военнослужащих, которые это коснется. Юристы утверждают, что если понимать этот указ буквально, то мобилизации подлежат абсолютно все. Хотя официальные лица неоднократно заявляли, что будут мобилизовать только тех, кто служил в армии и/или имеет боевой опыт, однако документально это нигде не зафиксировано. Вместе с экспертами мы попробовали разобраться, что значит «ограниченно годный» и насколько этим людям нужно быть готовыми встать «под ружье».
Что значит «
категория В»
В военном билете «категория В» значит, что призывник ограниченно годен к военной службе. От службы по призыву в мирное время он освобожден. Также граждане с данной категорией освобождаются от призыва на военные сборы. Их зачисляют в запас.
В военном билете свою категорию можно посмотреть на одиннадцатой странице. Запись о самой болезни, по которой присвоили
Но, как правило, под категорию В попадают граждане с рядом специфических диагнозов. Например, с незначительными психическими нарушениями и (или) отчетливыми вредными для психического или физического здоровья последствиями болезней. В категорию зачисляют тех, у кого есть болезни кожи и подкожной клетчатки: хроническая крапивница, рецидивирующие отеки Квинке, распространенный псориаз.
Туда же идут те, у кого инфекционные болезни, которые не поддаются лечению. К примеру, излеченный туберкулез легких, активный в закрытой форме, без распада ткани легких, первичный, вторичный и скрытый сифилис, кандидоз внутренних органов. Вся информация о категории есть в «Расписании болезней».
В указе президента сказано, что призываются граждане запаса. Состав запаса определяется
Примечательно, что из текста указа следует, что подлежат призыву «запасники», то есть это люди с категориями А, Б, В. Хоть устно Владимир Путин в обращении и сказал, что подлежат частичной мобилизации в первую очередь те, кто прошел военную службу, но в тексте указа это не конкретизировано.
Военные сборы
Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы. Они регулируются статьей
Проведение военных сборов осуществляется, согласно закону, только для подготовки к военной службе. В иных целях их проведение не допускается.
Военные сборы подразделяются на учебные сборы, сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.
— Продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяются Министерством обороны Российской Федерации либо иным федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых настоящим федеральным законом предусмотрена военная служба, — гласит закон.
Продолжительность военного сбора не может превышать двух месяцев. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может превышать
Корреспондент NN.RU задал вопрос про сборы и частичную мобилизацию
— Сейчас для того, чтобы отправить человека туда, на спецоперацию, даже действующий офицер обязательно проходит медобследование. В результате этого обследования если по здоровью он не проходит, то он не подлежит отправке. В этом плане очень четкий и жесткий отбор. Что касается сборов — на сборы могут пригласить
По поводу граждан, которых, скорее всего, призовут в первую очередь, он сказал:
— Сейчас будут направлять людей, специалистов, которые необходимы. Это те люди, которые в боевых действиях участвовали, являются специалистами. Ну, например, механик-водитель, артиллерийский наводчик, командир артиллерийской установки и
Также Литвиненко отметил, что повестка не всегда означает моментальное направление в зону боевых действий:
— Я сейчас знаю, что по определенным ребятам пошли повестки. Но это не значит, что их сразу сейчас заберут и будут бросать в бой. Этого бояться не надо. Ну а защищать страну надо. Родину защищать необходимо. Иначе какие мы граждане этой страны?
Что говорят официальные правозащитники
За уточнением порядка призыва мы обратились к секретарю СПЧ Александру Точенову. Он рассказал, что значит «ограниченно годный» и кого должны призвать в первую очередь.
— Призывают граждан из запаса. Люди отслужившие находятся в запасе. Люди, получившие по образованию военно-учетную специальность. Как раз будут призываться те, кто служил по контракту, те, кто имеет соответствующую военную специальность, необходимую для выполнения задач. Именно они будут призываться. И те, кто имеет боевой опыт. Есть категории ограничений. Не годен к службе в мирное время, ограниченно годен в военное время. Есть такие формулировки. Сначала призывают здоровых, сильных. Но у нас ограниченная мобилизация, частичная мобилизация. Указ так называется. Конкретное число есть, сколько будет призвано. Не надо волноваться за тех, кто имеет освобождения по медицинским показаниям, — сообщил Точенов.
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Те, что не походят по медицинским показаниям, по его словам, в первую очередь призваны не будут:
— У нас нет всеобщей мобилизации. У нас частичная. Ведь Шойгу конкретно сказал, что есть
Однако, как сообщил нашим коллегам из IRCITY.RU военком Иркутской области,
Напомним, ранее мы писали о том, кого будут призывать во время частичной мобилизации. В соответствии с российским законодательством подлежат призыву рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет.