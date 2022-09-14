В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации: новости вокруг спецоперации за 13 сентября

Кроме того, ожидается, что со стороны Черного моря безопасность Украины будут гарантировать региональные соглашения с Турцией, Румынией и Болгарией. Для еще большей безопасности планируется привлечь к военным учениям на Украине иностранных инструкторов и советников.

Помимо этого документ предусматривает, что распространяться гарантии должны на территорию Украины в рамках международно признанных границ, ни о каком принятии нейтрального статуса, ограничении численности или мощности ВСУ не может быть и речи.

