«Всё, что происходит — вне юридического поля»: показываем, как проходил процесс над Евгением Ройзманом, в одном видео
Политику грозило до трех лет колонии, однако его отпустили
25 августа в Екатеринбурге прошло заседание суда по делу экс-мэра города Евгения Ройзмана. Его задержали по уголовному делу о дискредитации Российской армии.
Политику грозило до трех лет тюрьмы, однако его отпусти. Мы собрали главное о судебном процессе в одном видео.
Дело на Евгения Ройзмана возбудили из-за высказываний на YouTube. До этого экс-мэра трижды штрафовали за дискредитацию армии, поэтому теперь его обвиняют по уголовной статье. Всё самое важное о задержании, которое произошло 24 августа, мы собрали в этом материале.
Посмотрите также пламенную речь политика из зала суда и комментарий его адвоката о принятом решении. Также мы писали, что говорят о решении суда политологи.
Все новости о задержании Евгения Ройзмана и этом уголовном деле мы собираем в специальном разделе.