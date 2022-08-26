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«Всё, что происходит — вне юридического поля»: показываем, как проходил процесс над Евгением Ройзманом, в одном видео

Политику грозило до трех лет колонии, однако его отпустили

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25 августа в Екатеринбурге прошло заседание суда по делу экс-мэра города Евгения Ройзмана. Его задержали по уголовному делу о дискредитации Российской армии.

Политику грозило до трех лет тюрьмы, однако его отпусти. Мы собрали главное о судебном процессе в одном видео.

Дело на Евгения Ройзмана возбудили из-за высказываний на YouTube. До этого экс-мэра трижды штрафовали за дискредитацию армии, поэтому теперь его обвиняют по уголовной статье. Всё самое важное о задержании, которое произошло 24 августа, мы собрали в этом материале.

Посмотрите также пламенную речь политика из зала суда и комментарий его адвоката о принятом решении. Также мы писали, что говорят о решении суда политологи.

Все новости о задержании Евгения Ройзмана и этом уголовном деле мы собираем в специальном разделе.

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