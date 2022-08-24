Задержан экс-депутат Госдумы и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

В Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах».



— Уголовное дело о дискредитации ВС РФ возбудили против экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана, — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.



На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, видно, как группа вооруженных людей в камуфляже подбегает к зданию, представляется полицией, просит открыть. Затем они спешным шагом проходят коридоры и поднимаются на несколько этажей. Они подходят к двери, держа наготове болгарку, чтобы ее вскрывать, но Евгений Ройзман сам им открывает. Девушка зачитывает ему вменяемые нарушения, и на этом видео обрывается.

