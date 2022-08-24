Задержан экс-депутат Госдумы и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Ему вменяют статью о распространении ложной информации о Вооруженных силах
В Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах».
— Уголовное дело о дискредитации ВС РФ возбудили против экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана, — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, видно, как группа вооруженных людей в камуфляже подбегает к зданию, представляется полицией, просит открыть. Затем они спешным шагом проходят коридоры и поднимаются на несколько этажей. Они подходят к двери, держа наготове болгарку, чтобы ее вскрывать, но Евгений Ройзман сам им открывает. Девушка зачитывает ему вменяемые нарушения, и на этом видео обрывается.
Ранее полиция Свердловской области направила иск к Евгению Ройзману и еще четверым екатеринбуржцам на 565 тысяч рублей. В такую сумму она оценила свою работу на уличных акциях протеста в начале 2021 года.
В мае суд в Екатеринбурге назначил экс-мэру рекордный штраф за репост сторис в 85 тысяч рублей. На Евгения Ройзмана составили протокол об оскорблении представителя власти.
В апреле мы рассказывали, как Ройзмана судили за дискредитацию Вооруженных сил. Тогда ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. До этого политику выписали еще два штрафа по 50 тысяч рублей по той же статье.
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