Зеленский сказал, что может стать причиной для отказа от переговоров: новости вокруг спецоперации за 22 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 22 августа.



ФСБ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной