В Россию привезли первые айфоны по параллельному импорту: новости о спецоперации и санкциях за 5 июля

— Сеть магазинов re:Store делает всё возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена как техника, ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook,— рассказал представитель компании.

В конце мая re:Store закрыл часть магазинов в России из-за дефицита товара.