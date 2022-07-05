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Спецоперация на УкраинеОбзор

В Россию привезли первые айфоны по параллельному импорту: новости о спецоперации и санкциях за 5 июля

Что произошло за последние сутки

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В конце мая re:Store закрыл часть магазинов в России из-за дефицита товара

В конце мая re:Store закрыл часть магазинов в России из-за дефицита товара

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 5 июля.

Онлайн-распродажа сломала сайт IKEA

Онлайн-распродажа началась в полночь 5 июля. С тех пор сайт IKEA работает с перебоями. Пользователи жалуются, что не получается авторизоваться, добавить товары в корзину и оформить заказ. Позднее на сайте IKEA появилось сообщение о том, что по техническим причинам оформить покупки пока невозможно. К концу дня сайт и вовсе перестал открываться.

Сейчас всем, кто заходит на сайт IKEA, демонстрируют такую надпись

Сейчас всем, кто заходит на сайт IKEA, демонстрируют такую надпись

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Продлен запрет на полеты в аэропорты юга России

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга России до 12 июля. Ограничение касается аэропортов Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Краснодара, Геленджика, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя. Все остальные аэропорты работают в прежнем режиме.

В Москве появилась площадь ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании в Москве названия «площадь ЛНР». Это участок вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улице Новый Арбат. Голосование за название прошло на сайте проекта «Активный гражданин».

Ранее в Москве появилась площадь ДНР — она находится возле посольства США.

Госдума признала гражданских участников спецоперации ветеранами

Госдума приняла в окончательном чтении закон о признании ветеранами гражданских, «привлеченных к выполнению задач специальной военной операции на Украине». Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

— В настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами. <…> После принятия изменений в закон «О ветеранах» они смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы. Они проявляют героизм и заслуживают поддержки государства, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владелец KFC и Pizza Hut продает бизнес в России

Американская компания Yum! Brands сообщила о том, что планирует полностью уйти из нашей страны. Сейчас компания занимается передачей франшизы KFC новому владельцу в России. При этом рестораны Pizza Hut уже проданы, новый владелец проводит их ребрендинг. В начале марта компания объявила о том, что приостанавливает инвестиции и развитие в России.

Айфоны начали продавать по параллельному импорту

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Магазины re:Store начали продавать технику Apple по параллельному импорту: в них завозят айфоны и макбуки. Об этом РИА Новости сообщили в Inventive Retail Group, которая управляет розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat и Lego.

— Сеть магазинов re:Store делает всё возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена как техника, ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook,— рассказал представитель компании.

В конце мая re:Store закрыл часть магазинов в России из-за дефицита товара.

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