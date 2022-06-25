Учителей из России отправят на Донбасс: главные новости о санкциях и спецоперации за 24 июня

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сегодня сообщил, что регион закончил формирование партии учебников для луганских детей, а также планирует поделиться «с луганскими педагогами воспитательным и образовательным опытом». Как именно будет реализован обмен опытом, он не уточнил.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявлял, что школы на территориях ЛНР и ДНР с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты. На днях правительство утвердило правила командировок в ЛНР и ДНР сотрудников госорганизаций.