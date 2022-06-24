Прощаемся с Nike, Cisco и Microsoft: новости о санкциях и спецоперации за 23 июня

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 23 июня.

Nike окончательно уходит из России

Магазины Nike в России распродают запасы, когда они закончатся, компания прекратит работу в России. Сайт и мобильное приложение Nike будут недоступны. Об этом сообщает Reuters.