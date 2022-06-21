За командировки на Донбасс госслужащим будут платить вдвойне. Главное о спецоперации за 20 июня

Товары, которые Литва запретила России провозить транзитом в Калининградскую область, будут доставлять водным путем. Запрет связан с санкциями Евросоюза — с 18 июня Литва ограничила транзит санкционных товаров из регионов РФ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что под запрет попали строительные материалы, цемент, металлы и «целый ряд других грузов, важных и для строительства, и для производства».

В МИД РФ считают действия Литвы открыто враждебными и требуют немедленно отменить ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным. Россия в ближайшие несколько дней проведет «глубокий анализ» ситуации, по итогам которого выработает ответные меры, уточнил он.