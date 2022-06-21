За командировки на Донбасс госслужащим будут платить вдвойне. Главное о спецоперации за 20 июня
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 20 июня.
YouTube заблокировал шоу «Давай поженимся»
Видеохостинг YouTube заблокировал каналы телепрограмм «Давай поженимся», «Модный приговор» и «Кто хочет стать миллионером». Все эти шоу производит компания «Красный Квадрат» Аркадия Ротенберга, который находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Основной канал «Красного квадрата» также заблокирован.
YouTube-канал шоу «Голос» по-прежнему доступен, хотя в России он также принадлежит «Красному квадрату».
Поставки в Калининград отправят по воде
Товары, которые Литва запретила России провозить транзитом в Калининградскую область, будут доставлять водным путем. Запрет связан с санкциями Евросоюза — с 18 июня Литва ограничила транзит санкционных товаров из регионов РФ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что под запрет попали строительные материалы, цемент, металлы и «целый ряд других грузов, важных и для строительства, и для производства».
В МИД РФ считают действия Литвы открыто враждебными и требуют немедленно отменить ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным. Россия в ближайшие несколько дней проведет «глубокий анализ» ситуации, по итогам которого выработает ответные меры, уточнил он.
Сухопутный транзит пассажиров и не попавших под санкции товаров продолжается.
Суд признал законным запрет Facebook и Instagram
Мосгорсуд признал законным и оставил в силе запрет в России Facebook и Instagram. Соцсети принадлежат компании Meta, которую в марте этого года Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией.
Признать Meta экстремистской организацией Генпрокуратура потребовала после заявления пресс-секретаря корпорации Энди Стоуна о том, что компания снимает ограничения на призывы к насилию против российских военнослужащих в некоторых странах. Надзорное ведомство увидело в этом разжигание ненависти и вражды по отношению к россиянам и заявило, что такие шаги «формируют представление о допустимости террористической деятельности». Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что изменения в политике компании связаны со стремлением защитить права граждан на свободу слова «как выражение самозащиты».
В Германии начали конфискацию недвижимости россиян
Прокуратура Мюнхена распорядилась конфисковать недвижимость, принадлежащую депутату российской Госдумы и его супруге, из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Согласно этой информации, это первый случай в Германии.
Издание сообщает, что имя депутата находится с 23 февраля в санкционных списках ЕС. Не называя имени депутата, газета сообщает, что он является членом КПРФ. Три его квартиры в Мюнхене до недавнего времени сдавались внаем, с момента введения Брюсселем санкций пара получила в общей сложности 10 тысяч евро от сдачи недвижимости в аренду. Это нарушает закон Германии о внешнеэкономической деятельности.
Евросоюз продлил санкции против Крыма
Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя — до 23 июня 2023 года. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Командировки в ЛНР и ДНР оплатят в двойном размере
Правительство утвердило правила, по которым сотрудникам госорганизаций, отправляющимся в ЛНР и ДНР, зарплата и командировочные выплачиваются в двойном размере. Такие же правила, согласно документу, будут действовать при командировках на «иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры».
AZUR air будет экономить запчасти для самолетов
Авиакомпания AZUR air приостановит эксплуатацию почти половины оставшихся у нее после введения антироссийских санкций самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на письмо гендиректора компании Евгения Королева к сотрудникам. По информации издания, в летнем расписании AZUR air планирует задействовать порядка 12 самолетов, хотя в ее парке сейчас 22 самолета.
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«Интерфакс» пишет, что AZUR air планирует увеличивать международную программу, при этом компания «была вынуждена» свернуть полетную программу в Сочи. Это было сделано, чтобы «сохранить ресурс воздушных судов».