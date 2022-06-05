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Спецоперация на Украине

Новые санкции, иноагенты и интервью Путина. Главное вокруг спецоперации на Украине за 4 июня

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Сергей Лавров регулярно комментирует ход спецоперации

Сергей Лавров регулярно комментирует ход спецоперации

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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 28 мая.

Интервью президента

Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия-1». Основные тезисы:

  • попытки переложить на Россию ответственность на проблемы на рынке продовольствия — это перекладывание «с больной головы на здоровую»;
  • проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года;
  • в разгоне инфляции виновен «печатный станок» США, а не действия России на Украине;
  • Россия абсолютно ни при чем в ситуации с ростом цен на газ;
  • новые санкции против России будут только ухудшать продовольственную ситуацию;
  • Россия не препятствует вывозу украинского зерна;
  • самый простой путь вывезти украинское зерно — через Белоруссию, но для этого с нее надо снять санкции.

Новые иноагенты

Минюст включил в список СМИ-иноагентов 6 человек, включая журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова. Физлицом-иноагентом признали основателя «Евросети» Евгения Чичваркина.

Внешняя политика

  • Канада сообщила, что готовит новые санкции против России;
  • Макрон рассказал, что за последние полгода он более 100 часов говорил с Путиным по телефону;
  • украинские власти подготовили список из более чем 12 тысяч россиян, в отношении которых дипломаты будут добиваться введения санкций.

Интервью министра иностранных дел

Сергей Лавров поговорил с компанией «Радио и телевидение Республики Сербской». Он заявил, что:

  • в НАТО России прямо сказали, что расширение альянса и возможное участие в нем Украины ее не касается;
  • Запад еще 29 марта запретил Украине продолжать переговоры с Москвой;
  • у России нет никаких потерь бюджета в связи с частичным нефтяным эмбарго Евросоюза;
  • все задачи, стоявшие перед ВС РФ на «Азовстали», были решены с минимальными потерями;
  • сотни сотрудников ЦРУ и британских спецслужб уже около десяти лет работают на Украине;
  • поставки Украине установок реактивной системы залпового огня — рискованный путь для США и Великобритании;
  • России «отныне и вовеки» нельзя допускать, чтобы критические сферы жизни страны зависели от инвестиций и технологий Запада.

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