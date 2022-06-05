Новые санкции, иноагенты и интервью Путина. Главное вокруг спецоперации на Украине за
4 июня
Основные события последних суток — в одной подборке
24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 28 мая.
Интервью президента
Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия-1». Основные тезисы:
- попытки переложить на Россию ответственность на проблемы на рынке продовольствия — это перекладывание «с больной головы на здоровую»;
- проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года;
- в разгоне инфляции виновен «печатный станок» США, а не действия России на Украине;
- Россия абсолютно ни при чем в ситуации с ростом цен на газ;
- новые санкции против России будут только ухудшать продовольственную ситуацию;
- Россия не препятствует вывозу украинского зерна;
- самый простой путь вывезти украинское зерно — через Белоруссию, но для этого с нее надо снять санкции.
Новые иноагенты
Минюст включил в список СМИ-иноагентов 6 человек, включая журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова. Физлицом-иноагентом признали основателя «Евросети» Евгения Чичваркина.
Внешняя политика
- Канада сообщила, что готовит новые санкции против России;
- Макрон рассказал, что за последние полгода он более 100 часов говорил с Путиным по телефону;
- украинские власти подготовили список из более чем 12 тысяч россиян, в отношении которых дипломаты будут добиваться введения санкций.
Интервью министра иностранных дел
Сергей Лавров поговорил с компанией «Радио и телевидение Республики Сербской». Он заявил, что:
- в НАТО России прямо сказали, что расширение альянса и возможное участие в нем Украины ее не касается;
- Запад еще 29 марта запретил Украине продолжать переговоры с Москвой;
- у России нет никаких потерь бюджета в связи с частичным нефтяным эмбарго Евросоюза;
- все задачи, стоявшие перед ВС РФ на «Азовстали», были решены с минимальными потерями;
- сотни сотрудников ЦРУ и британских спецслужб уже около десяти лет работают на Украине;
- поставки Украине установок реактивной системы залпового огня — рискованный путь для США и Великобритании;
- России «отныне и вовеки» нельзя допускать, чтобы критические сферы жизни страны зависели от инвестиций и технологий Запада.