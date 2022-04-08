ВЦИОМ и ФОМ обновили рейтинги доверия президенту и правительству

ВЦИОМ и Фонд Общественное мнение вновь опубликовали обновленные рейтинги правительства и президента. По данным ВЦИОМ Показатель одобрения деятельности президента России с 28 марта по 3 апреля 2022 года снизился на 0,1% и составил 78,9%. У ФОМ 82% респондентов ответили, что Владимир Путин на своем посту работает скорее хорошо. 27 марта так считали 79%, а до начала спецоперации на Украине - 64% процента опрошенных. При этом доверяют президенту 79% респондентов ФОМ.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов ВЦИОМ (+0,6% за неделю), Михаилу Мишустину – 64,5% (+1,4%), Геннадию Зюганову – 29,5% (+2%), Сергею Миронову – 31,2% опрошенных (+4,1%), Алексею Нечаеву – 7,5% (-0,9%). В опубликованном 8 апреля рейтинге политиков также есть скончавшийся двумя днями ранее Владимир Жириновский. Ему доверяют 49,1% опрошенных. С прошлой недели рейтинг вырос на 8%.
В спонтанном рейтинге доверия (когда респондентам предлагают самостоятельно назвать фамилию политика, которому они доверяют, а не выбрать из списка) показатель Владимира Путина составил 43,1% (+11,8% за март). Главе МИД Сергею Лаврову доверяют 22,8% опрошенных, министру обороны Сергею Шойгу - 21,1%.
Деятельность правительства РФ как скорее хорошую оценивает 57% участников опроса ФОМ. ВЦИОМ говорит, что уровень положительной оценки работы правительства за последнюю неделю составил 52,4%.