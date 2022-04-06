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Тема дняУмер Владимир Жириновский: онлайн о трагедии
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Назначен врио главы думской фракции ЛДПР

Пока на время траурных мероприятий

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Леонид Слуцкий избрался в Думу в 2021 году

Леонид Слуцкий избрался в Думу в 2021 году

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Временно исполняющим обязанности руководителя думской фракции ЛДПР назначен депутат Леонид Слуцкий. Пока это сделано на период организации траурных мероприятий.

Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года, стал депутатом Государственной думы 19 сентября 2021 года. Является председателем комитета по международным делам, доктором экономических наук.

Прежний бессменный лидер партии и фракции в Думе Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Все новости, связанные с его смертью, мы собираем в режиме онлайн.

Владимир ЖириновскийГосударственная думаЛДПРЛеонид Слуцкий
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