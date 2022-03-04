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Омбудсмен по правам человека в РФ заключила соглашение с коллегами из ДНР и ЛНР

Для этого Татьяна Москалькова приехала в Ростовскую область

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 4 марта подписала соглашения о взаимопонимании с омбудсменами ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой. Они планируют сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан: информировать друг друга об установленных фактах нарушения прав людей, проводить регулярные консультации по вопросам защиты и продвижения прав человека и совместные мероприятия. План взаимодействия на 2022 год включает содействие российского омбудсмена в защите прав лиц, эвакуированных в РФ из республик.

Для подписания соглашения Москалькова приезжала в Ростовскую область. Там же она посетила один из пунктов временного размещения, где живут 97 человек, в том числе 45 детей. Эвакуированные размещены в отдельных комнатах, организовано трехразовое питание и медицинская помощь. Взрослым предоставляют данные об открытых вакансиях, с ними работают службы занятости населения и социальные работники.

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ЛНР и ДНРРостовская областьТатьяна Москальковаправа человекаэвакуация из Донбасса
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