Омбудсмен по правам человека в РФ заключила соглашение с коллегами из ДНР и ЛНР

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 4 марта подписала соглашения о взаимопонимании с омбудсменами ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой. Они планируют сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан: информировать друг друга об установленных фактах нарушения прав людей, проводить регулярные консультации по вопросам защиты и продвижения прав человека и совместные мероприятия. План взаимодействия на 2022 год включает содействие российского омбудсмена в защите прав лиц, эвакуированных в РФ из республик.
Для подписания соглашения Москалькова приезжала в Ростовскую область. Там же она посетила один из пунктов временного размещения, где живут 97 человек, в том числе 45 детей. Эвакуированные размещены в отдельных комнатах, организовано трехразовое питание и медицинская помощь. Взрослым предоставляют данные об открытых вакансиях, с ними работают службы занятости населения и социальные работники.