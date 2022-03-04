Омбудсмен по правам человека в РФ заключила соглашение с коллегами из ДНР и ЛНР

Для подписания соглашения Москалькова приезжала в Ростовскую область. Там же она посетила один из пунктов временного размещения, где живут 97 человек, в том числе 45 детей. Эвакуированные размещены в отдельных комнатах, организовано трехразовое питание и медицинская помощь. Взрослым предоставляют данные об открытых вакансиях, с ними работают службы занятости населения и социальные работники.