Генпрокуратура России напомнила о госизмене в связи с событиями на Украине — что это значит



— Здесь тоже непонятно. У нас законодательство о государственной тайне и законодательство, которое предусматривает ответственность за сбор гостайны, крайне размыто. Непонятно, что детально засекречивает указ президента. Перечни сведений, подлежащих засекречиванию, сами по себе секретны. До сих пор мы не можем понять, являются ли такой информацией сведения об одном убитом или всё-таки тайну составляют какие-то статистические данные о количестве погибших в конкретной воинской части в ходе проведения специальных операций. На этот вопрос ввиду секретности нашего законодательства ответить невозможно. Мы пытались оспорить этот указ в Верховном суде. Нам было отказано. На вопрос, который мы сейчас обсуждаем, нам ни представители Генпрокуратуры, ни представители Администрации президента России в суде ответить не смогли.



— Если мне, журналисту или эксперту и т.п., звонит иностранный журналист или эксперт и спрашивает мое мнение, я чем рискую?



— У нас есть дело Ивана Сафронова. Журналист, который занимался темами, связанными с Министерством обороны. Это очень известное дело. Иван до сих пор находится в СИЗО (с июля 2020 года по обвинению в госизмене. — Прим. ред.). Фактически его привлекают к ответственности за разговоры с его коллегами.



— Я звоню брату в Херсон и говорю ему, что его брат из условного Пскова сейчас находится на окраинах Херсона в составе войск РФ, что он может ему помахать рукой в окно. Является ли это госизменой?



— Опять же. Ввиду того, что мы с вами не знаем, что именно у нас является государственной тайной, мы не можем точно утверждать, является ли это действие государственной изменой или не является. Но, конечно же, будут вопросы о том, как вы узнали эту информацию. И далее вопросы, которые будут важны для квалификации, чем занимается ваш брат, кому он может передать эту информацию.



— Доказательство в вышеописанных случаях — это что? Переписка, биллинг, что-то еще?



— В принципе, в этих делах в качестве доказательства используются любые данные, которые подтверждают факт передачи каких-либо сведений. СМС-сообщения, переписка в мессенджере, прослушка телефонных разговоров, показания свидетелей, которые были рядом, записи с видеокамер в кафе. Всё это бывает доказательствами.



— Является ли само предупреждение Генпрокуратуры законным в условиях, когда де-юре в России не введен особый режим? Насколько мы понимаем, после 24 февраля в России не вводился ни режим военного времени, ни режим чрезвычайной ситуации на уровне всей страны.



— Текст предупреждения от Генпрокуратуры на 90 % состоит из цитат из Уголовного кодекса РФ. Цитировать наш кодекс, естественно, законно. Важно понимать, что эта норма действует не только с 24 февраля 2022 года. Она действует с конца 2012 года. Эта норма применяется вне зависимости от того, введено ли в стране военное положение или какой-то другой специальный режим.

