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Депутат Заксобрания НСО отказался от зарплаты в 100 тысяч — он решил уйти в театр

Анатолий Кубанов продолжит быть заместителем председателя Заксобрания

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Анатолий Кубанов давно хотел заняться любимым делом

Анатолий Кубанов давно хотел заняться любимым делом

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В Новосибирске на сессии Заксобрания 24 февраля заместитель председателя Анатолий Кубанов решил отказаться от зарплаты депутата.

— Есть две формы в служении депутата. Одна на профессиональной основе, вторая — на общественной. И если человек принимает решение о переходе на другое место службы, то, по закону, он должен отказаться от этой зарплаты. Так как я перехожу в другую сферу, то попросил меня освободить от профессиональной основы. Заместителем председателя Заксобрания я остаюсь, просто не получаю там зарплаты, — пояснил заместитель председателя. Он добавил в разговоре с корреспондентом НГС, что получал в парламенте около 100 тысяч в месяц.

Как объяснил Анатолий Кубанов, он уходит в театральную сферу, а точнее в «Новосибирский драматический театр».

— Я решил посвятить себя театральному делу. Я с красным дипломом, как режиссер драматического театра, закончил театральный институт. У меня несколько постановок есть. Я давно хотел, но служба мешала. А сейчас пришло время заняться любимым делом, — поделился депутат.

Анатолий Кубанов также приглашает новосибирцев на спектакли «Новосибирского драматического театра».

Как сообщается на сайте Заксобрания, Анатолий Кубанов выступал в избирательном объединении «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Он награжден медалью Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание» и почетным знаком Законодательного Собрания Новосибирской области. На сайте Заксобрания, указаны доходы Анатолий Кубанов. В 2020 году у него был доход 2,3 миллиона рублей, в 2019 году — 2,4 миллиона. Информация о зарплатах на сайте Заксобрания НСО не публикуется.

Сегодня во время сессии Заксобрания Новосибирской области объявили решение президента России о специальной военной операции. Депутаты поддержали решение аплодисментами и послушали гимн.

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