Депутат Заксобрания НСО отказался от зарплаты в 100 тысяч — он решил уйти в театр

В Новосибирске на сессии Заксобрания 24 февраля заместитель председателя Анатолий Кубанов решил отказаться от зарплаты депутата.

— Есть две формы в служении депутата. Одна на профессиональной основе, вторая — на общественной. И если человек принимает решение о переходе на другое место службы, то, по закону, он должен отказаться от этой зарплаты. Так как я перехожу в другую сферу, то попросил меня освободить от профессиональной основы. Заместителем председателя Заксобрания я остаюсь, просто не получаю там зарплаты, — пояснил заместитель председателя. Он добавил в разговоре с корреспондентом НГС, что получал в парламенте около 100 тысяч в месяц.