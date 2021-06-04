Путин подписал закон, не пускающий на выборы причастных к экстремизму

Владимир Путин подписал закон, ограничивающий участие в выборах лиц, которые были причастны к деятельности организаций, признанных в России террористическими или экстремистскими. Этот законопроект был внесен в Госдуму в мае, и на этапе первого чтения предполагалось, что он будет распространяться только на выборы в Госдуму. Однако после были внесены поправки: ограничения распространили на участие в любых выборах.
Теперь учредители и руководители организации, работавшие в ней в течение трех лет до признания ее судом экстремистской или террористической, не смогут избираться в течение пяти лет. Лица, причастные к работе таких организаций в течение года до решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, не смогут участвовать в выборах в течение трех лет. Кого именно могут считать «причастными», мы с юристами разбирались в этом материале.
Законопроект появился на фоне идущих параллельно судов о признании экстремистскими организациями структур, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным, — Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом), Фонда защиты прав граждан (признан иностранным агентом) и штабов Навального. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев уверял, что законопроект не направлен на какую-то конкретную организацию — поправки к нему разрабатывались в течение полугода.