Путин подписал закон, не пускающий на выборы причастных к экстремизму

Владимир Путин подписал закон, ограничивающий участие в выборах лиц, которые были причастны к деятельности организаций, признанных в России террористическими или экстремистскими. Этот законопроект был внесен в Госдуму в мае, и на этапе первого чтения предполагалось, что он будет распространяться только на выборы в Госдуму. Однако после были внесены поправки: ограничения распространили на участие в любых выборах.



Теперь учредители и руководители организации, работавшие в ней в течение трех лет до признания ее судом экстремистской или террористической, не смогут избираться в течение пяти лет. Лица, причастные к работе таких организаций в течение года до решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, не смогут участвовать в выборах в течение трех лет. Кого именно могут считать «причастными», мы с юристами разбирались в этом материале.

