«Прессовщик лежит, накрытый белым»: сотрудники оборонного завода заявили о невыносимых условиях труда и смертях рабочих

Заводчане рассказали о тяжелых условиях труда и смертях коллег на территории предприятия Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Работа в новосибирском филиале легендарного оборонного завода «Курганприбор» никогда не была простой. Проблемы, с которыми сталкиваются операторы станков ЧПУ и гальванических линий, усугубило распоряжение правительства РФ, согласно которому предприятия такого типа могут задействовать штат сверхурочно и в выходные дни. Проработавшие год в аврале заводчане уверяют: то время пережили не все. Подробности — в материале НГС.



«Операторов нередко увозит скорая помощь»

До прихода в «Курганприбор» в 2020 году Антон (он попросил не указывать его настоящие имя и фамилию, но они известны редакции НГС) девять лет проработал оператором станка в «Новосибирском заводе химконцентратов». От ветеранов «НЗКХ» он часто слышал поговорку: «Техника безопасности написана кровью». Антон говорит, что перед обращением в СМИ о проблемах в «Курганприборе» он всячески попытался решить проблему самостоятельно, подавая жалобы начальству и надзорным органам.



— Пока добиться перемен не удалось. Хорошей вентиляции как не было, так и нет, немыслимо тяжелые условия труда как были, так и остались. К проверкам надзорных органов начальство готовится, всё проходит гладко. Коллеги запуганы и боятся потерять рабочее место. Я решил, что люди должны узнать, что у нас творится на самом деле, — говорит Антон.

Антон снял это видео, чтобы показать, в каком шуме работают операторы. Рекомендуем убавить звук перед включением Источник: предоставлено героем публикации

В цехе по производству гильз для танковых гаубиц и корпусов для снарядов к системе «Град» станки ЧПУ расположены неподалеку от механизированных гальванических линий. Антон уверят: такое соседство превращает его работу в кошмар.



— У нас в цеху четыре туннельных печи для обжига деталей работают. С металла ржавчина убирается кислотами, а готовые изделия покрываются цинком. Без хорошей циркуляции свежего воздуха все используемые химикаты воздействуют на рабочих. Из-за совокупности вредных факторов в сочетании с жарой и духотой операторов нередко увозит скорая помощь, — заявляет Антон.

«Начальство говорит: "Тромб оторвался"»

В 2023 году, по словам оператора, руководство сообщило им о постановлении правительства № 1365, по которому исполнители оборонзаказа вправе переводить своих сотрудников в авральный режим работы. После этого операторов ЧПУ перевели в режим работы 4/2: четыре 12-часовых смены и два дня отдыха между ними.



— Два выходных — это когда приходишь на выходной с ночи, отсыпаешься полдня, а через день — опять в первую смену. По факту около 200 часов в месяц мы трудились, правда, время переработок в зачет не включали, по крайней мере, у меня. Зарплата была тогда неплохой, тысяч 130 выходило, но знаете, жизнь этого не стоит, — считает Антон. — А потом начались несчастные случаи.



Оператор заявил, что знает о нескольких смертях в цеху за тот «убийственный», по его словам, год. НГС опросил несколько сотрудников цеха, чтобы проверить полученную от Антона информацию.



— В 2023 году в цеху умерло несколько человек. Осенью я пришел на смену, вижу: лежит накрытый простыней человек возле гальваники. Начальство говорит: «Тромб оторвался». Через некоторое время прессовщик лежит, накрытый белым. Нам сказали, что это с ним произошло «из-за похмелья», — говорит еще один оператор ЧПУ. — Думаю, не все смерти на производстве оформляются должным образом. Но если оторвет половину головы, на тромб такое не списать.

Попасть в оборонное предприятие НГС не удалось, но мы можем посмотреть на него глазами фотографов завода Источник: kurganpribor.ru











Аналогичную информацию предоставил другой оператор станков ЧПУ.



— Мне известно о нескольких смертях в цеху, одна из них произошла в мою смену: коллега, как сказали, «просто задохнулся», — утверждает коллега заводчан.



Государственной инспекции по охране труда Новосибирской области известно об одном летальном случае на «Курганприборе».

— На территории указанного в вашем запросе предприятия в 2023 году произошел несчастный случай с летальным исходом на рабочем месте. Погиб сотрудник подрядной организации ООО «Приоритет-Проф». Материалы по данному факту переданы в СК по Новосибирской области для принятия решения в области их компетенции, — сообщили НГС в госинспекции труда Новосибирской области.



В Следственном комитете сообщили НГС, что по результатам проверки того случая принято решение об отказе в возбуждении дела о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК).

Официального ответа на запрос НГС «Курганприбор» на момент публикации не предоставил. За неимением другого комментария мы приводим фрагмент разговора с сотрудницей, пообещавшей прислать ответ.



— Если разобраться, в моем офисе два вентилятора, а дышать нечем. А вы говорите о производственном цехе с термообработкой. У нас проведена специальная оценка условий труда, сотрудникам гальванических линий на ее основании положены дополнительные льготы за вредность производства. Операторам ЧПУ она не положена. А то, что у нас часто умирают — это какой-то бред! — заявила журналисту представительница новосибирского филиала «Курганприбора», представившаяся Натальей Александровной. Свою фамилию она не назвала.



Гендиректор головного предприятия «Курганприбора» Федор Колосовников не ответил на звонки журналиста НГС и сообщение в мессенджере.



Что такое «Курганприбор»

История нынешнего «Курганприбора» началась с приказа Народного комиссариата боеприпасов СССР № 448 от 1941 года. В Курган тогда командировали 16 высококлассных инженеров для адаптации оборудования харьковской артели по производству весов для нужд оборонной промышленности. Завод был заложен на территории двух продовольственных складов.

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Курганприбор» создано в 2007 году на базе Курганского завода № 603 по производству боеприпасов. Из-за принадлежности к оборонзаказу отчетность не публикуется с 2009 года. Гендиректор АО — Федор Колосовников, 100% акций принадлежат ООО «Финансовые инновации», его учредители — Светлана и Федор Муратовы.



На своем сайте «Курганприбор» называет себя «общепризнанным лидером в своей отрасли». Изделия завода представлены во всех родах войск, он производит 60% от общего объема продукции регионального российского рынка взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии.

Год назад новосибирский филиал «Курганприбора» посетил губернатор Андрей Травников Источник: kurganpribor.ru











В Новосибирске «Курганприбор» открыл филиал в 2017 году, выкупив с аукциона имущественный комплекс обанкротившегося «Сибтекстильмаш». По состоянию на 2023 год на предприятии работало 750 сотрудников.



В 2ГИС предприятие имеет рейтинг 2,6 из 5 на основании 90 оценок. В отзывах пользователи подтверждают рассказы источников НГС: работу во вредных условиях, авральный график и объединение цехов. «Самое гиблое место из всех, где я работал», — пишет Игорь Сажин. Его отзыв понравился 11 пользователям.

Всё для фронта

Распоряжение правительства РФ за номером 1365 было опубликовано в августе 2022 года, вскоре после начала СВО и для достижения ее целей. Оно распространяется на предприятия, работающие в сфере оборонного заказа, и дает их руководству возможность выходить за пределы норм привычного Трудового кодекса. Например, привлекать сотрудников к авральной работе, не спрашивая их мнения, но за существенную прибавку к зарплате взамен.

В числе таких мер — сверхурочная работа на четыре часа ежедневно в течение года. Оплата за сверхурочные должна идти в двойном размере. Заводчан могут лишать выходных — также без спроса, но с двойной оплатой таких дней. Полный текст документа постановления опубликован на портале правовых актов РФ.

— Чтобы привлекать сотрудников к режиму работы, обозначенному в постановлении, руководство оборонного предприятия обязано заключить с ними дополнительное соглашение с этими условиями. Работник вправе на них не согласиться: или уволиться, или попроситься на иную работу. Если же согласие сотрудник дал, а обозначенная постановлением правительства доплата производится, в таком случае не приходится говорить о нарушении Трудового кодекса, — объяснил юрист Евгений Павлов.

В начале июня стало известно, что новосибирский «РАТМ-Холдинг» пытается вернуть завод — его акции отдали государству. В предприятии заявили о незаконности приватизации.

