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Город подробности Незаконно приватизировали: новосибирский РАТМ-Холдинг пытается вернуть завод — акции отдали государству

Незаконно приватизировали: новосибирский РАТМ-Холдинг пытается вернуть завод — акции отдали государству

Споры о том, кому должен принадлежать РОМЗ, длятся больше полугода

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На РОМЗе производят изделия военного назначения

Новосибирские компании ООО «СибМир» (входит в РАТМ-Холдинг) и АО «ИсНов» проиграли в арбитражном суде Волго-Вятского округа. У них забрали акции Ростовского оптико-механического завода и передали их государству. Бывшие владельцы хотели вернуть завод, но кассационную жалобу не удовлетворили. По мнению Генпрокуратуры, в 90-х ПАО «РОМЗ» приватизировали незаконно.

Последнее заседание суда прошло 28 мая. Как говорится в документах, опубликованных на сайте Арбитражного суда, кассационную жалобу двух компаний оставили без удовлетворения. Также в решении сказано, что у компаний есть два месяца на обжалование итогов заседания в судебной коллегии Верховного Суда РФ.

Решение забрать контрольный пакет акций завода, который выполняет госзаказы, принял Арбитражный суд Ярославской области в сентябре 2023 года. В декабре 2023 года компании подали апелляционную жалобу в суд Второго арбитражного апелляционного суда — которую также не удовлетворили.

Как пишет издание 76.RU, раньше контрольный пакет акций ПАО «РОМЗ» принадлежал новосибирской компании «СибМир». Владельцем «СибМир» является новосибирская компания «РАТМ-Холдинг». Она объединяет промышленные предприятия различных отраслей, в том числе оптико-электронное приборостроение, насосостроение, стекольную промышленность. Президентом холдинга является Эдуард Таран. На сайте холдинга говорится, что в 90-х он был одним из крупнейших угольных поставщиков Минобороны РФ, МВД РФ. В активе Тарана множество компаний. Подробнее о нем и его бизнесе NGS.RU уже рассказывал. По данным Контур.Фокуса, фирма «СибМир» в 2023 году сработала с убытком в 28,5 миллиона рублей.

В компании «РАТМ-Холдинг» на запрос корреспондент NGS.RU сказали, что от комментариев воздержатся.

Еще одним владельцем акций РОМЗа являлась компания «ИсНов» из Новосибирска. Информации о ее владельцах в открытых источниках нет. На конец 2023 года «ИсНов» тоже сработала в убыток на крупную сумму — 14,9 миллиона рублей.

На 31 декабря 2023 года 84,1% акций РОМЗа принадлежали правительству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

История с дележкой оборонного предприятия в Ростове, выполняющего госзаказы, тянется с прошлого года. 20 сентября 2023-го Арбитражный суд Ярославской области принял решение забрать акции Ростовского оптико-механического завода Ярославской области у частных владельцев и передать их государству. С таким требованием вышла Генпрокуратура. По ее версии, в 90-е годы завод приватизировали ошибочно. Корреспонденты 76.RU рассказывали, чем известно предприятие, ставшее яблоком раздора между государством и коммерсантами.

Бывшие собственники не стали мириться со случившимся и пытались вернуть завод себе, однако суды отказывали в удовлетворении их жалоб. А в феврале 2024 года в стенах предприятия случилась трагедия — там умер сотрудник.

В мае этого года в Челябинской области агрохолдинг «Макфа» обратили в доход государства. Эксперты рассказали о том, как национализация огромного предприятия скажется на его работе, каковы риски попадания «Макфы» под санкции, возможны ли сбои в поставках и удорожание продукции.

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