Стало известно, сколько тратят сибиряки на подарки коллегам к 8 марта

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил работающих новосибирцев и выяснил, как они поздравляют женщин на работе и сколько готовы потратить им на подарки. Согласно результатам исследования, не все мужчины довольны тем, что им приходится поздравлять своих коллег и дарить им подарки.
Опрос проводили с 26 февраля по 4 марта среди 2050 работающих мужчин в возрасте от 25 до 55 лет во всех округах РФ, в том числе и в Новосибирской области. По результатам исследования выяснилось, что в этом году в 87% компаний обязанность устраивать 8 марта легла на мужскую часть коллектива. 95% респондентов отметили, они делают это добровольно, а остальные 5% из-за того, что нельзя отказаться. При этом отменить корпоративное празднование мечтают четверть опрошенных мужчин или 26%.
– Сотрудники новосибирских компаний на 8 марта обычно устраивают фуршет (75%), конкурсы, игры, викторины (32%), идут в ресторан (22%), заказывают аниматоров (7%). Чаще всего еду и напитки оплачивает мужская часть коллектива, отмечают 32% респондентов, а также компания (33%) или мужчины и компания по частям (35%), – отметили аналитики.
Подарки сотрудницам будут дарить практически во всех коллективах (98%). 43% компаний покупают их за счет мужской части коллектива, в 45% компаний часть платит работодатель, а часть – мужчины, а полностью из своих средств подарки оплачивают в 12% компаний. На подарки мужчины собирают в основном по 400-500 рублей (29%) и больше 500 рублей (41%). В 21% организаций сдают произвольную сумму, в 7% – по 200-300 рублей, в 2% – сбрасываются по 100-200 рублей.
Ранее НГС писал о том, сколько сибирячки тратят на подарки своим коллегам 23 февраля.