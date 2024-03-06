Стало известно, сколько тратят сибиряки на подарки коллегам к 8 марта

Опрос проводили с 26 февраля по 4 марта среди 2050 работающих мужчин в возрасте от 25 до 55 лет во всех округах РФ, в том числе и в Новосибирской области. По результатам исследования выяснилось, что в этом году в 87% компаний обязанность устраивать 8 марта легла на мужскую часть коллектива. 95% респондентов отметили, они делают это добровольно, а остальные 5% из-за того, что нельзя отказаться. При этом отменить корпоративное празднование мечтают четверть опрошенных мужчин или 26%.

