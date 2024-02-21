Стало известно, сколько тратят сибирячки на подарки коллегам к 23 февраля

Опрос проводили с 12 по 20 февраля среди 2120 сотрудниц в возрасте от 18 до 55 лет во всех округах РФ, в том числе и в Новосибирской области. Выяснилось, что в подготовке праздника для мужчин участвует 75% сотрудниц, при этом большая часть из них или 82% делает это добровольно, остальные — из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ. При этом 29% опрошенных хотели бы отменить корпоративное празднование 23 февраля.

