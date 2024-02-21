Стало известно, сколько тратят сибирячки на подарки коллегам к 23 февраля

Жительницы Новосибирска назвали суммы, которые тратят на подарки к 23 февраля для поздравления мужчин на работе. При этом, не все они довольны идеей отмечать такой праздник на работе. К таким выводам пришли специалисты исследовательского центра «Зарплата.ру».
Опрос проводили с 12 по 20 февраля среди 2120 сотрудниц в возрасте от 18 до 55 лет во всех округах РФ, в том числе и в Новосибирской области. Выяснилось, что в подготовке праздника для мужчин участвует 75% сотрудниц, при этом большая часть из них или 82% делает это добровольно, остальные — из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ. При этом 29% опрошенных хотели бы отменить корпоративное празднование 23 февраля.
Исследование также показало, что 76% компаний устраивает на 23 февраля фуршет, 35% — конкурсы, игры и викторины, 12% идут в ресторан или кафе, 8% заказывают артистов, музыкантов, аниматоров, а 11% рассылают поздравления по электронной почте. Если нужно оплачивать еду и напитки, в основном этим занимается в 36% компаний женская часть коллектива, в 30% — сама компания, в 34% компания и женская часть коллектива делят затраты.
В этом году подарки мужчинам будут дарить практически во всех коллективах города (93%). В 40% компаний подарки покупают за счет женской части коллектива, в 36% компаний часть платит работодатель, а часть — женщины, а полностью из своих средств подарки оплачивают 24% компаний.
В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200–300 рублей (36%), 400–500 рублей (26%) и больше 500 рублей (30%). Значительно меньше сотрудников сбрасываются по 100–200 рублей (6%), еще 2% сдают произвольную сумму.
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