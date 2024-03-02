Иллюстраторы, переводчики, журналисты? Эксперты рассказали, кого нейросети заменят в ближайшем будущем

На всемирном правительственном форуме в ОАЭ глава компании Nvidia (наиболее популярная их продукция — видеокарты) Дженсен Хуанг призвал не идти учиться на программистов. Он заявил, что в ближайшем будущем работу над кодом будут совершать исключительно нейросети. При этом Хуанг считает, что самое важное умение сейчас — промпт-инжиниринг (навык, позволяющий создавать максимально точные запросы для нейросетей). Глава компании призвал людей развиваться в таких областях, как биология, образование, производство или сельское хозяйство.
Так ли это на самом деле и действительно ли тем, кто в этом году собирался поступать на айти направления, стоит изменить свои планы? Какие профессии точно потеряют актуальность в ближайшем будущем? Чтобы получить ответы на эти вопросы, наши коллеги из MSK1.RU обратились к экспертам.
Заменят ли нейросети программистов?
В будущем профессия программиста не исчезнет, а коренным образом трансформируется, считает главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер.
— Важно понимать, что программисты сами по себе не исчезнут, просто большинство специалистов будут формулировать запросы, а не писать код, как сейчас, — заявил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — Высокоуровневые программисты, которые знают, как устроены языки программирования, как работает искусственный интеллект, и дальше будут востребованы, просто эта прослойка станет поменьше. По большому счету, программистов появится даже больше. Многие из нас тоже ими станут, потому что инструментарий поменяется в более простой и доступный формат.
Геллер добавил, что вместе с изменением самой профессии поменяются и запросы к специалистам.
— В ближайшей перспективе будут нужны немножко другие специалисты. Те, которые умеют формулировать запросы, а не писать код руками. Сегодня типовой программист — это не человек, который хорошо знает код и пишет буковки в блокноте на экране. Его сейчас все бессмысленно и беспощадно друг у друга копируют. Современный программист, по сути, как из лего, собирает всё из блоков и модулей, — отметил эксперт.
Разговоры о замене программистов нейросетями преждевременны, считает доцент факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО Александр Кугаевских.
— Об этом говорить еще рано. Нейросети могут выполнять некоторые задачи программистов, простые вещи действительно можно попросить написать нейронную сеть. Она с этим справится. Она может дать какую-то краткую выжимку из научной публикации, чтобы лучше понять алгоритм, но сложные вещи она писать не в состоянии, — заявил Кугаевских в разговоре с MSK1.RU.
Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов.
— Конечно, нейронные сети помогают в большом количестве профессий делать работу быстрее. Они могут забрать на себя львиную долю рутинной работы. Например, подготовка эскизов, разводка дорожек на электрических платах, верстка типовых проектов и так далее, — объяснил он. — У программиста тоже много рутинной работы. Например, ему нужно отсортировать массив чисел, вызвать какие-то удобные библиотеки обработки данных. Часто работа программиста-новичка сводится к поиску типовых кусков кода в интернете. Вот эти работы, конечно, ИИ на себя заберет. Уже сейчас есть программы, которые встраиваются в среду разработки как плагин и помогают программисту быстрее писать код и меньше совершать ошибок. Но всё равно они не заменяют программиста.
Тем не менее, он отмечает, что необходимость в некоторых специалистах действительно может снизиться или вовсе отпасть. Кроме того, рост зарплат айтишников может прекратиться — возможно, их доходы даже упадут. Особенно это касается тех, кто занимает более низкие должности.
— Потребность в джуниор-разработчиках, то есть в начинающих разработчиках, возможно, упадет. Тем не менее, для того, чтобы появлялись сеньор-разработчики, то есть ведущие разработчики, всё равно каждый человек должен пройти стадию этого самого джуниора, — уточнил Ашманов. — Возможно, появление нейросетей, помогающих программистам работать, приведет к тому, что кадровый дефицит будет не такой жесткий, и рост зарплат остановится, или даже сменится обратным трендом. Еще не было ни одного года за всё время развития IT-отрасли, когда зарплаты начинали падать или когда рынок сказал бы: «Всё, у нас достаточно программистов».
Стоит ли сейчас учиться на программиста?
В настоящее время можно смело выбирать профессию программиста, учитывая, что в ближайшие десять лет предполагается значительный прогресс в области технологий и искусственного интеллекта, считает Александр Кугаевских.
— Я бы сказал, что сейчас нужно поступать на программиста, потому что в ближайшие 10 лет мы действительно увидим скачок в области технологий и искусственного интеллекта. Он уже наблюдается, но будет, пожалуй, еще больше, и внедрений технологий искусственного интеллекта в реальный сектор экономики становится больше, — рассказал эксперт. — Поэтому высококлассные программисты в этой сфере нужны. Технологии искусственного интеллекта внедряются не на пустое место. Весь сопутствующий сервис по добыванию информации, по ее преобразованию к понятному человеку виду, тоже кто-то должен писать.
Среди наиболее перспективных направлений он выделил такие области, как архитектура программного обеспечения, системная архитектура, системное программирование, программирование систем искусственного интеллекта.
— Сейчас тоже активно развиваются сферы инфраструктурной безопасности, там востребованы профессиональные кадры. Разработка back-end систем, разработка front-end. Безусловно, востребованы айтишники в сфере больших данных, там дата инженеры, дата архитекторы, — добавил Кугаевских.
Станислав Ашманов также считает, что стоит обратить внимание на специальности, связанные с искусственным интеллектом и обработкой больших данных, но напоминает, что главное — хорошая математическая база.
— Среди наиболее перспективных специальностей — искусственный интеллект и робототехника однозначно. В любом случае, программисту нужно учить не конкретные языки и технологии. Программисту нужно учить математику, потому что технологии приходят и уходят, — добавил он. — Человек, у которого сильная математическая база, запросто за месяц осваивает совершенно незнакомый ему язык программирования, и после этого гораздо лучше справляется с задачами, чем человек, который годами пишет на этом языке, но имеет более слабую математическую базу. Поэтому однозначно нужно выбирать топовые математические вузы. Это, конечно, в первую очередь московский Мехмат.
Кого точно заменят нейросети?
Хотя программисты в ближайшее время вряд ли будут полностью вытеснены нейронными сетями, некоторые другие профессии находятся под угрозой автоматизации. Какие же специальности в первую очередь могут быть заменены искусственным интеллектом? По мнению Артема Геллера, в зоне риска находятся в частности переводчики, копирайтеры и в целом люди, которые работают с текстом, а также контент-мейкеры и иллюстраторы.
— Эти специалисты в значительной степени уже не нужны или не так сильно востребованы. Прямо сейчас процесс их замещения идет, он даже почти завершился, — сказал Геллер.
Станислав Ашманов добавил в этот список архитекторов, дизайнеров, художников, журналистов — всех тех, чья работа во многом сводится к рутинным задачам.
— Это профессии, связанные вроде бы с интеллектуальным трудом, но там много рутины. Архитекторы, дизайнеры, художники, иллюстраторы, проектировщики интерфейсов, журналисты. Нужно, положа руку на сердце, посмотреть на свою профессию и прикинуть, много ли в ней рутины. Задать себе вопрос: много ли из того, что я делаю, считая себя специалистом, на самом деле — просто набитая рука? — объяснил эксперт. — Если много, то однозначно это будет съедено искусственным интеллектом. Профессия не умрет, просто зарплаты упадут и потребность в младших специалистах упадет раз в десять.
Что происходит на рынке труда сейчас
О влиянии нейросетей на рынок труда MSK1.RU рассказал основатель сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров. Он отметил, что никаких заметных изменений там в настоящий момент нет.
— Пока что перемен нет никаких. Есть хайп. Несколько лет назад был хайп в вокруг криптовалют. Но появилось ли больше специалистов, которые разбираются в криптовалютах? Да. Их было ноль, сейчас их тысячи. А врачей — миллионы, учителей — миллионы, водителей — миллионы, — сказал он. — Рынок труда достаточно консервативен в плане традиционных профессий. Искусственный интеллект поменяет рынок труда, да, но большинство людей этого не заметят. Точно так же, как большинство людей, живущих в городах, не замечают наличия электричества или воды в кране.
Ранее в интервью MSK1.RU Захаров рассказывал, что подобным образом программа 1С повлияла на бухгалтерию:
— Сидело в офисе триста бухгалтеров, сейчас сидят трое. То же самое будет и со всякими ChatGPT. Просто будет больше профессий, связанных с умением работать с этим инструментарием, — считает Захаров. — Чем дальше нейросети будут развиваться, тем больше людей будет ими пользоваться и даже не обращать внимания — примерно так же, как мы пользуемся электричеством и не задумываемся о нем.
Также мы писали о том, как выпускник московского РГГУ Александр Жадан нашел жену и написал диплом при помощи ChatGPT.