Иллюстраторы, переводчики, журналисты? Эксперты рассказали, кого нейросети заменят в ближайшем будущем

Так ли это на самом деле и действительно ли тем, кто в этом году собирался поступать на айти направления, стоит изменить свои планы? Какие профессии точно потеряют актуальность в ближайшем будущем? Чтобы получить ответы на эти вопросы, наши коллеги из MSK1.RU обратились к экспертам.



Заменят ли нейросети программистов?

В будущем профессия программиста не исчезнет, а коренным образом трансформируется, считает главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер.



— Важно понимать, что программисты сами по себе не исчезнут, просто большинство специалистов будут формулировать запросы, а не писать код, как сейчас, — заявил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — Высокоуровневые программисты, которые знают, как устроены языки программирования, как работает искусственный интеллект, и дальше будут востребованы, просто эта прослойка станет поменьше. По большому счету, программистов появится даже больше. Многие из нас тоже ими станут, потому что инструментарий поменяется в более простой и доступный формат.