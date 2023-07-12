freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 4/10
usd 90.50
eur 99.68
СрочноЖенщина попала под поезд в Новосибирске
Все новости
Все новости

Сибирячка потратила 250 тысяч от государства на маникюрный кабинет: в какой еще бизнес вкладываются в маленьких городах

Корреспондент НГС поговорил с жителями Чулыма, получившими соцконтракты

1 226

Наталья — мать троих детей, решила заняться маникюром после декрета

Поделиться

На прошлой неделе корреспондент НГС Илья Большаков съездил в Чулым — там он посмотрел на местных предпринимателей, которые получили поддержку от государства. Три женщины рассказали о том, как они потратили деньги, которые получили по соцконтракту: кто-то вложил их в маникюрный салон, а кто-то — в подсобное хозяйство.

По всей Новосибирской области с 2010 года уже более 35 000 семей получили помощь. У контракта есть несколько направлений: личное подсобное хозяйство, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, помощь в трудоустройстве и помощь в трудной жизненной ситуации.

Позднякова Наталья



Мастер маникюра уже 2 года, педикюром занимается год.

— После декрета мне резко захотелось заниматься маникюром. Вот хочу, и всё. Сначала начала делать родственникам, знакомым, потом решила попробовать развиваться. Мужу говорю: «Хочу!» Он меня поддержал. Оплатил учебу, и я поехала, отучилась и стала потихоньку заниматься маникюром. Но мне хотелось большего, но на это и денег нужно было много. А я с 3 детьми не могла себе позволить новое оборудование, потому что работал один супруг. Так я и узнала у знакомых про меру поддержки — соцконтракт, — говорит Наталья.

Наталья, мастер маникюра

Наталья, мастер маникюра

Поделиться

— Я смогла купить всё, что я хотела. По контракту получила 250 тысяч и приобрела педикюрное кресло, стол, 2 аппарата, лампы и другие материалы. Я очень благодарна, потому что, когда я начинала, у меня был какой-то такой дешевенький аппаратик, с ним было неудобно работать, был стульчик и стол. Мне хотелось стать хорошим специалистом, кабинет чтоб свой был. В итоге клиенты довольны. Никто из первых клиентов не ушел, а прибавилось много новых, — радуется женщина.

Ковалева Татьяна

Татьяна с сыном

Татьяна с сыном

Поделиться

Татьяна с детства любит вести хозяйство, держит куриц, гусей, уток, бройлеров, индоуток, корову, а скоро будет и маленький теленок. Благодаря соцконтракту ее хозяйство получило развитие.

— Про соцконтракт когда-то узнала от соседей. В этот раз не впервые оформляла контракт, до этого брала на проводку, печку и детские вещи по 15 000 тысяч рублей. Всегда вовремя отчитываюсь по контракту, поэтому мне не отказывают.

Корова, взятая по соцконтракту

Корова, взятая по соцконтракту

Поделиться

— Благодаря соцконтракту мы покупали корову, поросят, немного сена и мотоблок. Его используем, чтобы вспахать огород, каждый вечер возим сено для коровы. Хозяйством я занимаюсь давно, с детства. У нас дедушка и бабушка держали всю жизнь скотину, и я с 7 лет дою корову. Когда жила в Каргатском районе, с бывшим мужем мы держали очень много животины — у нас было всё, даже кони.

Загон для кур

Загон для кур

Поделиться

— Ну а в Чулым я приехала и больше года без хозяйства жить не смогла. Расплакалась и говорю: «Давайте корову заведем». Теперь все соседи кругом ждут молоко от моей коровы. Я и сметану делаю, все это даже в город возят, говорят — вкусное. Так что хватает всем. Прибыль летом — около 40 тысяч.

Кроликов разводит сын Татьяны

Кроликов разводит сын Татьяны

Поделиться

— Уход за хозяйством занимает целый день, особенно за птицами, а их много. Кур в этой клеточке у меня 56, в этой — 75. Уточек на данный момент 40, бройлеров — 76. В будущем я хочу построить новый пригон для разведения живности.

Курятник в хозяйстве

Курятник в хозяйстве

Поделиться

Основное условие получения контракта — среднедушевой доход семьи.

Допустим, если он ниже прожиточного минимума, семья может обратиться в центр соцподдержки населения по месту жительства либо МФЦ, и специалисты с семьей отработают, составят бизнес-план либо план развития хозяйства и выведут на заключение социального контракта (по информации Дмитрия Радищева, заместителя начальника управления организации социальных выплат Министерства труда и социального развития Новосибирской области).

Христенко Екатерина

Держит хозяйство уже практически 5 лет, начиналось всё с одной коровы, а сейчас в хозяйстве 5 коров, бык и теленок. Также есть свиньи, куры, гуси и утки.

Екатерина, владелица хозяйства

Екатерина, владелица хозяйства

Поделиться

— Я встала на биржу по безработице, и там мне предложили взять соцконтракт. Я так и сделала — написала бизнес-план, обратилась, всё одобрили, и я купила, что хотела, — 3 коров и стройматериалы.

Перегон коров через речку

Перегон коров через речку

Поделиться

— Я выросла в деревне, родители всю жизнь держали большое количество хозяйств, поэтому для меня городская жизнь — это не то. Я привыкла к деревенской жизни: с коровами возиться, в огороде, так, потихонечку. У каждой коровы есть свой характер. Я с ними постоянно — днями, ночами. Продаем не только молоко и сметану, бывает, делаю творог и масло. Продаем пока что только молочную продукцию, планируем и мясную, когда вырастут. Уход за хозяйством всегда требует времени, всегда по-разному: бывает, полтора часа, бывает, два — всё отработано поминутно.

Для тех, кто пока не может найти работу, тоже предусмотрены меры поддержки. Ранее мы рассказывали, на что может рассчитывать человек, оставшийся без работы, и как ее получить.

По теме

ЧулымПроизводствоСельское хозяйствоМаникюрные салоныСоциальный контракт
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter