Сибирячка потратила 250 тысяч от государства на маникюрный кабинет: в какой еще бизнес вкладываются в маленьких городах

— Я выросла в деревне, родители всю жизнь держали большое количество хозяйств, поэтому для меня городская жизнь — это не то. Я привыкла к деревенской жизни: с коровами возиться, в огороде, так, потихонечку. У каждой коровы есть свой характер. Я с ними постоянно — днями, ночами. Продаем не только молоко и сметану, бывает, делаю творог и масло. Продаем пока что только молочную продукцию, планируем и мясную, когда вырастут. Уход за хозяйством всегда требует времени, всегда по-разному: бывает, полтора часа, бывает, два — всё отработано поминутно.

