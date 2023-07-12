Сибирячка потратила 250 тысяч от государства на маникюрный кабинет: в какой еще бизнес вкладываются в маленьких городах

На прошлой неделе корреспондент НГС Илья Большаков съездил в Чулым — там он посмотрел на местных предпринимателей, которые получили поддержку от государства. Три женщины рассказали о том, как они потратили деньги, которые получили по соцконтракту: кто-то вложил их в маникюрный салон, а кто-то — в подсобное хозяйство.
По всей Новосибирской области с 2010 года уже более
Позднякова Наталья
Мастер маникюра уже 2 года, педикюром занимается год.
— После декрета мне резко захотелось заниматься маникюром. Вот хочу, и всё. Сначала начала делать родственникам, знакомым, потом решила попробовать развиваться. Мужу говорю: «Хочу!» Он меня поддержал. Оплатил учебу, и я поехала, отучилась и стала потихоньку заниматься маникюром. Но мне хотелось большего, но на это и денег нужно было много. А я с
— Я смогла купить всё, что я хотела. По контракту получила 250 тысяч и приобрела педикюрное кресло, стол,
Ковалева Татьяна
Татьяна с детства любит вести хозяйство, держит куриц, гусей, уток, бройлеров, индоуток, корову, а скоро будет и маленький теленок. Благодаря соцконтракту ее хозяйство получило развитие.
— Про соцконтракт когда-то узнала от соседей. В этот раз не впервые оформляла контракт, до этого брала на проводку, печку и детские вещи по
— Благодаря соцконтракту мы покупали корову, поросят, немного сена и мотоблок. Его используем, чтобы вспахать огород, каждый вечер возим сено для коровы. Хозяйством я занимаюсь давно, с детства. У нас дедушка и бабушка держали всю жизнь скотину, и я с
— Ну а в Чулым я приехала и больше года без хозяйства жить не смогла. Расплакалась и говорю: «Давайте корову заведем». Теперь все соседи кругом ждут молоко от моей коровы. Я и сметану делаю, все это даже в город возят, говорят — вкусное. Так что хватает всем. Прибыль летом — около 40 тысяч.
— Уход за хозяйством занимает целый день, особенно за птицами, а их много. Кур в этой клеточке у меня 56, в этой — 75. Уточек на данный момент 40, бройлеров — 76. В будущем я хочу построить новый пригон для разведения живности.
Основное условие получения контракта — среднедушевой доход семьи.
Допустим, если он ниже прожиточного минимума, семья может обратиться в центр соцподдержки населения по месту жительства либо МФЦ, и специалисты с семьей отработают, составят бизнес-план либо план развития хозяйства и выведут на заключение социального контракта (по информации Дмитрия Радищева, заместителя начальника управления организации социальных выплат Министерства труда и социального развития Новосибирской области).
Христенко Екатерина
Держит хозяйство уже практически 5 лет, начиналось всё с одной коровы, а сейчас в хозяйстве
— Я встала на биржу по безработице, и там мне предложили взять соцконтракт. Я так и сделала — написала бизнес-план, обратилась, всё одобрили, и я купила, что хотела, —
— Я выросла в деревне, родители всю жизнь держали большое количество хозяйств, поэтому для меня городская жизнь — это не то. Я привыкла к деревенской жизни: с коровами возиться, в огороде, так, потихонечку. У каждой коровы есть свой характер. Я с ними постоянно — днями, ночами. Продаем не только молоко и сметану, бывает, делаю творог и масло. Продаем пока что только молочную продукцию, планируем и мясную, когда вырастут. Уход за хозяйством всегда требует времени, всегда по-разному: бывает, полтора часа, бывает, два — всё отработано поминутно.
Для тех, кто пока не может найти работу, тоже предусмотрены меры поддержки. Ранее мы рассказывали, на что может рассчитывать человек, оставшийся без работы, и как ее получить.