Мария, реставратор самолета, и Тимур из «детской пыточной»: показываем истории народных героев НГС в двух видео

НГС начинает публикацию видероликов про новосибирцев, ставших героями «Народной премии НГС». В первом выпуске рассказываем про Марию Карманову, которая реставрирует советский самолет
Увлечение длиной в 10 лет
— Как-то я узнала из интернета, от знакомых, что здесь, на Бердском аэродроме, есть самолет
В этом видео она рассказывает о том, как была шокирована состоянием самолета, когда впервые поднялась на борт. Девушка решила, что этот борт достоин лучшей жизни, и вот уже больше
Кстати, 27 июня исполнилось ровно 45 лет со дня посадки самолета на Бердский аэродром.
Тимур и его парикмахерская
Тимур Газиев — парикмахер, который стрижет особенных детей. Свои салоны он в шутку называет «детской пыточной». Тимур нашел подход к детям, которым не так просто сделать стрижку в обычных условиях.
— Дети выворачивают тебя наизнанку. Именно такой, какой ты есть человек. С ними интереснее взаимодействовать в процессе, ты не чувствуешь, что устаешь, — делится Тимур.
В детстве он жил в Узбекистане и работал подмастерьем в парикмахерской, но когда переехал в Россию, в эту сферу не пошел. Примерно семь лет назад его знакомые купили детскую парикмахерскую и позвали его поработать.
— И вот застрял на столько лет, — говорит Тимур. — Работа с детьми мне помогла упорядочить себя внутри. Чтобы успокоить человека, который к тебе пришел, ты должен быть сам внутренне спокоен.
В этом видео смотрите, как Тимур работает. Он говорит, что сможет подстричь любого ребенка. Парикмахер хотел бы, чтобы в этом месте было комфортно всем, в том числе детям с особенностями. Место, где никто ни на кого не будет смотреть косо.
Кому вручили награды Мария и Тимур на сцене кинотеатра им. Маяковского, смотрите в репортаже с «Народной премии НГС».