Мария, реставратор самолета, и Тимур из «детской пыточной»: показываем истории народных героев НГС в двух видео

В этом видео она рассказывает о том, как была шокирована состоянием самолета, когда впервые поднялась на борт. Девушка решила, что этот борт достоин лучшей жизни, и вот уже больше 10 лет вкладывает в него силы, время и деньги. Посмотрите фильм о том, как ведущий научный сотрудник института математики уже больше 10 лет увлечена самолетом, который благодаря ей превратился в настоящую городскую достопримечательность.