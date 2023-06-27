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Истории

Мария, реставратор самолета, и Тимур из «детской пыточной»: показываем истории народных героев НГС в двух видео

Эти люди — увлеченные своим делом

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В этом двухминутном видео рассказываем историю необычного увлечения новосибирского математика Марии Кармановой

Видео: NGS.RU

НГС начинает публикацию видероликов про новосибирцев, ставших героями «Народной премии НГС». В первом выпуске рассказываем про Марию Карманову, которая реставрирует советский самолет Ту-104, и Тимура Газиева — этот парикмахер стрижет особенных детей.

Увлечение длиной в 10 лет

— Как-то я узнала из интернета, от знакомых, что здесь, на Бердском аэродроме, есть самолет Ту-104, в который можно даже и заглянуть, — вспоминает Мария Карманова начало своего увлечения в 2009 году.

В этом видео она рассказывает о том, как была шокирована состоянием самолета, когда впервые поднялась на борт. Девушка решила, что этот борт достоин лучшей жизни, и вот уже больше 10 лет вкладывает в него силы, время и деньги. Посмотрите фильм о том, как ведущий научный сотрудник института математики уже больше 10 лет увлечена самолетом, который благодаря ей превратился в настоящую городскую достопримечательность.

Кстати, 27 июня исполнилось ровно 45 лет со дня посадки самолета на Бердский аэродром.

Тимур и его парикмахерская

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Возможно, сначала вам покажется, что это обычная парикмахерская, но Тимур в шутку называет ее «детской пыточной», ведь без стрижки никто не уходит

Видео: NGS.RU

Тимур Газиев — парикмахер, который стрижет особенных детей. Свои салоны он в шутку называет «детской пыточной». Тимур нашел подход к детям, которым не так просто сделать стрижку в обычных условиях.

— Дети выворачивают тебя наизнанку. Именно такой, какой ты есть человек. С ними интереснее взаимодействовать в процессе, ты не чувствуешь, что устаешь, — делится Тимур.

В детстве он жил в Узбекистане и работал подмастерьем в парикмахерской, но когда переехал в Россию, в эту сферу не пошел. Примерно семь лет назад его знакомые купили детскую парикмахерскую и позвали его поработать.

— И вот застрял на столько лет, — говорит Тимур. — Работа с детьми мне помогла упорядочить себя внутри. Чтобы успокоить человека, который к тебе пришел, ты должен быть сам внутренне спокоен.

В этом видео смотрите, как Тимур работает. Он говорит, что сможет подстричь любого ребенка. Парикмахер хотел бы, чтобы в этом месте было комфортно всем, в том числе детям с особенностями. Место, где никто ни на кого не будет смотреть косо.

Кому вручили награды Мария и Тимур на сцене кинотеатра им. Маяковского, смотрите в репортаже с «Народной премии НГС».

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