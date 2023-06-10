«Неправильно так поступать с людьми, это по-скотски». Как горняки на Урале отстаивали родную шахту

— Это неправда про то, что они устроили саботаж, сидят и просто бастуют. Такого не было: они полноценно отработали свою смену, просто после смены не поднялись наверх, а решили дожидаться четких ответов на свои вопросы, — поясняет Марина.

У нее с мужем трое детей. Женщина не понимает, где ее супруг найдет работу с такой же зарплатой, если шахту закроют.

В еще более тяжелой ситуации рискует оказаться Анна, которая вместе со своим мужем воспитывает семерых детей. Их кормилец с 2020 года трудится на прииске горным мастером. Поддержать его пришла почти вся семья. Женщина признается, что всю ночь молилась за мужа, а за день до этого принесла ему еду.

— Он сказал, что даже прослезился, когда ему передали пакеты. Мы пиццу как раз пекли, ждали его. Не ожидали, что такое будет, а потом он сообщение написал, — рассказывает Анна.