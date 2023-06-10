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Кризис-2023Репортаж

«Неправильно так поступать с людьми, это по-скотски». Как горняки на Урале отстаивали родную шахту

Московские управленцы хотели закрыть подземную добычу изумруда, но горняки не дали им этого сделать

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Этот монументальный вид может ввести в заблуждение: на самом деле поселок Малышева крохотный, в нем живут меньше девяти тысяч человек

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В уральском поселке Малышева горняки провели два дня под землей из-за угрозы закрытия шахты и массовых сокращений. Новости о глобальных изменениях на «Мариинском прииске» его сотрудники узнали в понедельник, 5 июня, когда на предприятие приехали представители компании «РТ-Капитал» («дочки» госкорпорации «Ростех»), владеющей прииском. Около 80 рабочих решили отстаивать шахту и не оставлять ее до тех пор, пока они не получат гарантий, что их рабочие места сохранят.

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Видео: Ирина Порозова, Артем Чудинов / Городские порталы

Корреспонденты E1.RU побывали на единственном в России месторождении изумрудов, пообщались с семьями шахтеров и стали свидетелями их трогательного воссоединения после двухдневного протеста.

«В шахте переночевали 76 горняков. Без происшествий. Шахта функционирует в штатном режиме». С такого сообщения пресс-службы «РТ-Капитал» начинается второй день забастовки на «Мариинском прииске». Трудно представить, как столько взрослых мужчин пережили эту ночь под землей.

За шлагбаум ни журналистов, ни родственников не пропускают

За шлагбаум ни журналистов, ни родственников не пропускают

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Мы приезжаем в поселок к 11 часам. У въезда на парковку перед предприятием стоит шлагбаум, рядом с ним охрана. Нас не пропускают даже на площадь перед зданием, утверждая, что это территория стратегического объекта, хотя она даже не обнесена забором, и по ней то и дело проходят обычные местные жители. У завода на случай ЧП дежурят полиция, наряды ДПС и Росгвардии, бригада скорой помощи.

Охрана запрещает даже приближаться к зданию

Охрана запрещает даже приближаться к зданию

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Замечаем на парковке двух мужчин. Они рассказывают, что пришли поддержать коллег. Один из них — Сергей — недавно уволился с прииска, второй (отказывается называть свое имя) сейчас на больничном.

— Они просто хотят сократить народ, а народ против этого. Если сократят человек 150–180, то что будет с поселком? Он просто помрет. Это градообразующее предприятие, — говорит Сергей.

Собеседники отмечают, что прииск — единственное место в поселке, где можно относительно неплохо зарабатывать. Зарплаты в 65–80 тысяч ни на Малышева, ни в соседнем Асбесте сейчас не найти. Поэтому здесь трудятся целыми семьями.

Вот, например, Антон Жигалов вырос в династии горняков: его дед и отец, как и он, трудились на прииске. Он решил пойти по стопам предков, семь лет работал на Малышевском месторождении, а в октябре прошлого года ушел добровольцем на спецоперацию. Сейчас у Антона отпуск.

Антон Жигалов семь лет работал на прииске

Антон Жигалов семь лет работал на прииске

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— Хотелось бы после СВО вернуться на родное предприятие.

—Мне приносит удовольствие дружный коллектив, зарплата хорошая. Каждому свое: кому-то в офисе, а кому-то кувалдой махать, — говорит Антон.

Он добавляет: если бы продолжал работать на прииске, то обязательно поддержал бы коллег.

— Считаю, неправильно так поступать с людьми. Это не по-человечески, это по-скотски — просто взять и закрыть предприятие, — считает бывший горняк.

Когда наступает время обеденного перерыва, к зданию завода приезжают жены шахтеров. Они тоже не согласны с решением закрыть шахту и поддерживают своих мужей.

— В понедельник муж пришел с работы. Он сказал, что их сокращают и подземная добыча драгоценных и полудрагоценных камней прекращается. «Вы никому не нужны. Нам невыгодно содержать вас. Мы будем переходить на открытый способ добычи полезных ископаемых». Это сказали представители компании, — рассказывает Ксения, одна из жен. — Во вторник главы семей, наши кормильцы, соображают, что делать, потому что у всех дети, которых нужно кормить. У кого-то платное образование, кредиты, ипотеки, ежемесячные платежи составляют от 30 до 40 тысяч рублей, а людей отправляют неизвестно куда.

Женщины пришли поддержать своих мужей, отцов и сыновей

Женщины пришли поддержать своих мужей, отцов и сыновей

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Женщины говорят, что в последний раз горняки выходили на связь в семь утра. Сообщили, что поднялись из шахты, чтобы, как обычно, перед сменой пройти медосмотр и получить наряды. По словам жен шахтеров, решение их супругов о забастовке было коллективным: они всегда готовы были горой стоять за родную шахту, и никаких зачинщиков среди них нет.

— Это неправда про то, что они устроили саботаж, сидят и просто бастуют. Такого не было: они полноценно отработали свою смену, просто после смены не поднялись наверх, а решили дожидаться четких ответов на свои вопросы, — поясняет Марина.

У нее с мужем трое детей. Женщина не понимает, где ее супруг найдет работу с такой же зарплатой, если шахту закроют.

В еще более тяжелой ситуации рискует оказаться Анна, которая вместе со своим мужем воспитывает семерых детей. Их кормилец с 2020 года трудится на прииске горным мастером. Поддержать его пришла почти вся семья. Женщина признается, что всю ночь молилась за мужа, а за день до этого принесла ему еду.

— Он сказал, что даже прослезился, когда ему передали пакеты. Мы пиццу как раз пекли, ждали его. Не ожидали, что такое будет, а потом он сообщение написал, — рассказывает Анна.

К зданию завода пригоняют машину, набитую едой

К зданию завода пригоняют машину, набитую едой

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После общения с журналистами женщины решают, что ребятам нужно привезти еду. И лучше горячую: от дошираков всем уже плохо. Скидываются деньгами, и через пару часов к проходной приезжает машина с полным багажником продуктов. Помимо этого, родственники продолжают передавать через охрану пельмени, печенье, бутылки с водой.

— Я готовила ему овощное рагу. Принесла палочку колбасы, побольше хлеба, сыр, воду и сигареты, — рассказывает Ирина Викторовна, которая пришла поддержать своего сына.

Ирина Викторовна в последний раз слышала голос сына почти два дня назад

Ирина Викторовна в последний раз слышала голос сына почти два дня назад

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Всю информацию о забастовке Ирина Викторовна узнает только из СМИ. Она не связывалась с сыном больше суток. Как он там сейчас, женщина не знает.

В неведении пребывают все, кто сейчас, как тут говорят, на поверхности переживает за родных. Уже несколько часов никто из официальных лиц не выходит к возмущенным людям. Пресс-служба «РТ-Капитал» шлет комментарии из Москвы, а директор прииска делает вид, что не замечает журналистов, появляясь на улице.

Ситуация меняется, когда из здания завода выходит министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Отвечая на вопросы журналистов и местных жителей, он заявляет, что не знает ничего о собрании, на котором рабочим объявили о сокращениях.

— Кто объявил об этом? Фамилии есть? Я узнаю, кто проводил собрание. Я директору сказал: «У тебя есть приказ о ликвидации?» — «Нет». «План по консервации есть?» — «Нет». «Уведомления раздали?» — «Нет». «Откуда информация пошла?» — «Не знаю». Представитель собственника говорит, что у него план конкретный, поставлена задача по созданию производства бериллия, потому что это крайне необходимо. Там карьер и фабрика по флотации. Я посмотрел план. Откуда эта информация? Найдется человек, который это мероприятие организовал. Хуже другое: он постоит в стороне, а страдать будут те, кто с чистым сердцем пошел «за советскую власть», — говорит Сергей Пересторонин.

Он добавляет, что всем шахтерам доплатят за переработку.

Местные жители засыпают министра вопросами о судьбе предприятия

Местные жители засыпают министра вопросами о судьбе предприятия

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Вслед за министром на предприятие приезжает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен отправляется на переговоры с руководством прииска, его владельцами и самими шахтерами. Общение длится больше четырех часов.

Всё это время людям на поверхности остается только гадать, чем дело закончится.

После 17:00 к проходной снова стягиваются жены горняков — закончился рабочий день. Одни женщины признаются, что очень ждут мужей, соскучились и готовы на любой исход, лишь бы уже увидеть любимых. Другие, наоборот, считают, что парням нужно до последнего отстаивать свою точку зрения.

— В девяностые же смогли две недели высидеть, — вспоминают они предыдущие забастовки.

В 19:00 появляется информация, что сторонам удалось договориться и что горняки поднимаются. На лицах их близких появляются улыбки, когда всем на телефоны начинают приходить сообщения: «Абонент появился в сети». Это значит, что парни и правда покинули шахту.

Об итогах переговоров рассказывает заместитель руководителя ООО «РТ-Капитал» Игорь Юдин:

— В настоящий момент ситуация по прииску с точки зрения финансового положения достаточно нехорошая, идут серьезные убытки, и, чтобы сократить их, необходимо перейти на открытый способ добычи. Но в результате обсуждения с коллективом и для того, чтобы сохранить потенциал существующей шахты, принято решение рассмотреть вопрос об одновременной добыче и подземным, и открытым способом.

На встрече с коллективом омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявляет, что услышала обе стороны, и обещает, что будет контролировать ситуацию и вернется на шахту.

— Очень надеюсь, что люди будут работать без тревоги за завтрашний день и в то же время корпорация будет выполнять свои задачи, — резюмирует Мерзлякова.

На собрании шахтеры выглядели измученными и уставшими

На собрании шахтеры выглядели измученными и уставшими

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Когда собрание заканчивается, уставшие горняки, наконец, направляются к выходу. Лица у мужчин задумчивые, и, честно говоря, радости на них не видно. Спрашиваем, довольны ли результатом переговоров. Отвечают, что предложенные условия их устраивают, но признаются, что полного доверия к собственникам предприятия у них нет.

— Поживем — увидим, — заключают шахтеры.

На улице работников встречают радостными криками: «Ура! Молодцы!» Жены и матери хлопают в ладоши и целуют родных.

— Папа! — восклицает парнишка, заметив отца, и кидается ему в объятия.

В такую минуту вся задумчивость и грусть на лицах у мужчин быстро улетучивается.

— Пушечки наши! Девчонки, вы супер! Пельмени были огонь! — благодарят они за поддержку.

Впереди у воссоединенных семей длинные праздничные выходные.

Забастовка рабочих «Мариинского прииска» началась 7 июня. Поводом для возмущений стала новость о грядущем закрытии шахты и сокращении 180 человек. В «Ростехе» эту информацию тут же опровергли. Разбираться в ситуации отправили делегацию из Москвы. На следующий день, 8 июня, забастовка продолжилась. За тем, как всё это было, E1.RU весь день следил в режиме онлайн.

Всю информацию по этой теме мы собираем в специальном разделе.

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