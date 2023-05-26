«Рабство везде сплошное». Реально ли отдохнуть летом в Крыму, чтобы не платить за проживание и еду, да еще и заработать

«Это иллюзии»

Сейчас на сайте Министерства курортов Крыма висят почти 1,5 тысячи вакансий с предоставлением жилья — только выбирай. Для тех, кто находится в поисках работы, может позволить длительный отпуск или готов начать жизнь с чистого листа — выбор имеется. Но так ли привлекательна на деле возможность поработать горничной в отеле у самого моря с зарплатой от 25 тысяч рублей, бесплатным проживанием и возможностью проводить на пляже свободное время?



— Это иллюзии, что вы будете лежать у моря, горничные его не видят! Целыми днями пашут, в выходной лежат, но только пластом в своем номере. А в рабочий день на море и пляж времени нет вообще. Да и зарплаты совсем небольшие. Я в прошлом году попробовала и никому не советую! — пишет на женском форуме Полина из Челябинска, проработавшая сезон в гостевом доме в Алуште.

